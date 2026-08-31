Come è cambiata linformazione, il ruolo dei giornalisti, come agiscono la disinformazione e la propaganda. Quali ripercussioni hanno sulla vita dei cittadini, come esse possono condizionare ed orientare il dibattito pubblico in unepoca dove la principale fonte di informazione sono i social media.



Sono solo alcuni dei temi affrontati, da Fabio Martini, giornalista de La Stampa e saggista, e dalla giornalista Beatrice Volpe, nel talk Informazione, fake news e politica. Il dibattito pubblico nellera dei social organizzato da Associazione e Fondazione Nitti con il patrocinio del comune di Melfi e il contributo di Bcc Gaudiano di Lavello e Relais La Fattoria, tenutosi nel magnifico scenario dellatrio del palazzo vescovile di Melfi.



Si è trattato del secondo ed ultimo appuntamento del mini ciclo Dialoghi destate (con note), iniziato nel luglio scorso con il concerto di musica e parole dedicato a Patrizia Nitti recentemente scomparsa, che rappresenta il contributo di Associazione e Fondazione Nitti alle iniziative estive tenutesi nella cittadina federiciana.



Levento, introdotto da Gianluca Tartaglia, direttore di Associazione Nitti, e dal saluto di Sua Eccellenza Ciro Fanelli, Vescovo della diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa, ha destato linteresse del numeroso pubblico presente che ha seguito con molta attenzione il serrato dialogo a due voci tra gli autorevoli ospiti.



Con in mondo in tumulto e opinioni pubbliche sempre più disorientate  ha affermato Fabio Martini- i media in Italia indulgono al sensazionalismo e alla partigianeria: sotto questo punto di vista l'occasione offerta da Associazione e Fondazione Nitti è stata fuori dai cori e particolarmente utile.



Non smettere mai di cercare di capire, di confrontare le fonti, di scavare sotto la superficie. Il ruolo del giornalista oggi più che mai  ha sostenuto Beatrice Volpe- trova la sua ragion dessere in questo assunto. Linformazione faidate di alcuni social porta a rischi elevatissimi. Ne è un drammatico esempio il caso della bambina di Palermo morta per difterite. I genitori non lavevano vaccinata perché temevano che il siero potesse provocare lautismo. Non sono i soli, purtroppo. Linformazione gestita da professionisti autorevoli può essere fondamentale per scongiurare pericolose derive sociali, ma anche per fornire gli strumenti corretti per analizzare il contesto politico.





Prossimo appuntamento:

12 settembre, centro culturale Nitti, con la presentazione del libro Lattualità di Gobetti di Antonio Carioti. Evento inaugurale del ciclo Tra liberalismo e democrazia che proseguirà il 26 settembre con la presentazione del libro Eugenio Colorni di Massimiliano Coccia e il 10 ottobre prossimo con la presentazione del libro Nitti interprete del Novecento di Massimo Crosti.