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|Scalea: ad Agnese Belardi il Premio Notte in Note alla Cultura
30/08/2026
|Nella splendida cornice di Piazza palazzo Spinelli, a Scalea, in Calabria, la cultura lucana e quella calabrese si sono incontrate nel segno della poesia, dellarte e della letteratura. Protagonista di un momento particolarmente significativo è stata la professoressa Agnese Belardi, presidente del Salotto Donata Doni, alla quale è stato conferito il Premio Notte in Note alla Cultura, giunto alla sua quindicesima edizione.
Un riconoscimento che premia lintenso lavoro di promozione culturale portato avanti dalla professoressa Belardi nel corso degli anni attraverso incontri, eventi, presentazioni, iniziative letterarie e manifestazioni dedicate allarte e alla poesia.
Alla guida del Salotto Donata Doni, Belardi ha saputo costruire una realtà culturale dinamica, capace di andare oltre i confini della Basilicata e di portare in diverse regioni italiane il nome di Donata Doni, insieme alla poesia, alla letteratura e alle eccellenze culturali del territorio lucano.
Unattività svolta coinvolgendo numerose associazioni, artisti, scrittori e realtà culturali, nella convinzione che la cultura debba essere soprattutto condivisione, confronto e capacità di creare relazioni.
A rendere possibile questo importante momento è stato anche il patron Raffaele Santoro, giovane talento impegnato nella promozione culturale e nella valorizzazione della Calabria, insieme alla commissione del Premio, che ha scelto di riconoscere limpegno della professoressa Belardi.
Visibilmente emozionata, Agnese Belardi ha accolto il premio con orgoglio e commozione, sottolineando il particolare significato che questo riconoscimento assume in un momento delicato della sua vita.
La presidente ha voluto dedicare il premio a tutti i soci del Salotto Donata Doni, protagonisti insieme a lei di un percorso fatto di passione, sacrifici e amore per la cultura.
Nel ricevere il riconoscimento, Belardi ha anche lanciato un messaggio forte: la cultura deve andare avanti anche quando non viene adeguatamente riconosciuta. Perché troppo spesso i riflettori si accendono sui nomi già conosciuti e sui personaggi più celebri, mentre rischiano di rimanere nellombra tanti talenti dei nostri territori che, con umiltà e costanza, lavorano ogni giorno per promuovere arte, poesia e letteratura.
Ed è proprio questo uno dei significati più profondi del Premio Notte in Note: dare valore a chi si impegna, lontano dai grandi circuiti, per mantenere viva la cultura e far conoscere le eccellenze locali anche oltre i confini regionali.
Da Scalea arriva dunque un importante riconoscimento per Agnese Belardi e per tutto il Salotto Donata Doni, ma anche un messaggio di incoraggiamento a tutti coloro che continuano a credere nella forza della cultura.
Perché un premio non rappresenta necessariamente un punto di arrivo. Può essere, al contrario, un nuovo punto di partenza per continuare a costruire cultura, valorizzare i talenti e portare sempre più lontano la voce della Basilicata e dei suoi protagonisti.
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