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Scalea: ad Agnese Belardi il Premio Notte in Note alla Cultura

30/08/2026

Nella splendida cornice di Piazza palazzo Spinelli, a Scalea, in Calabria, la cultura lucana e quella calabrese si sono incontrate nel segno della poesia, dellarte e della letteratura. Protagonista di un momento particolarmente significativo è stata la professoressa Agnese Belardi, presidente del Salotto Donata Doni, alla quale è stato conferito il Premio Notte in Note alla Cultura, giunto alla sua quindicesima edizione.
Un riconoscimento che premia lintenso lavoro di promozione culturale portato avanti dalla professoressa Belardi nel corso degli anni attraverso incontri, eventi, presentazioni, iniziative letterarie e manifestazioni dedicate allarte e alla poesia.
Alla guida del Salotto Donata Doni, Belardi ha saputo costruire una realtà culturale dinamica, capace di andare oltre i confini della Basilicata e di portare in diverse regioni italiane il nome di Donata Doni, insieme alla poesia, alla letteratura e alle eccellenze culturali del territorio lucano.
Unattività svolta coinvolgendo numerose associazioni, artisti, scrittori e realtà culturali, nella convinzione che la cultura debba essere soprattutto condivisione, confronto e capacità di creare relazioni.
A rendere possibile questo importante momento è stato anche il patron Raffaele Santoro, giovane talento impegnato nella promozione culturale e nella valorizzazione della Calabria, insieme alla commissione del Premio, che ha scelto di riconoscere limpegno della professoressa Belardi.
Visibilmente emozionata, Agnese Belardi ha accolto il premio con orgoglio e commozione, sottolineando il particolare significato che questo riconoscimento assume in un momento delicato della sua vita.
La presidente ha voluto dedicare il premio a tutti i soci del Salotto Donata Doni, protagonisti insieme a lei di un percorso fatto di passione, sacrifici e amore per la cultura.
Nel ricevere il riconoscimento, Belardi ha anche lanciato un messaggio forte: la cultura deve andare avanti anche quando non viene adeguatamente riconosciuta. Perché troppo spesso i riflettori si accendono sui nomi già conosciuti e sui personaggi più celebri, mentre rischiano di rimanere nellombra tanti talenti dei nostri territori che, con umiltà e costanza, lavorano ogni giorno per promuovere arte, poesia e letteratura.
Ed è proprio questo uno dei significati più profondi del Premio Notte in Note: dare valore a chi si impegna, lontano dai grandi circuiti, per mantenere viva la cultura e far conoscere le eccellenze locali anche oltre i confini regionali.
Da Scalea arriva dunque un importante riconoscimento per Agnese Belardi e per tutto il Salotto Donata Doni, ma anche un messaggio di incoraggiamento a tutti coloro che continuano a credere nella forza della cultura.
Perché un premio non rappresenta necessariamente un punto di arrivo. Può essere, al contrario, un nuovo punto di partenza per continuare a costruire cultura, valorizzare i talenti e portare sempre più lontano la voce della Basilicata e dei suoi protagonisti.



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