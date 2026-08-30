Si è conclusa a Rotonda la sedicesima edizione de Il Bianco & la Rossa, la festa dedicata al Fagiolo Bianco e alla Melanzana Rossa di Rotonda Dop. Due giornate tra gastronomia, cultura, musica e confronto, che hanno valorizzato le eccellenze locali e il legame tra produzioni, territorio e comunità.

Di seguito la nota stampa degli organizzatori



Si è conclusa la sedicesima edizione de Il Bianco & la Rossa  Festa del fagiolo bianco e della melanzana rossa di Rotonda Dop, che per due giornate ha animato piazza Vittorio Emanuele III, nel cuore del borgo lucano, mettendo al centro le due produzioni simbolo del territorio e il loro legame con agricoltura, turismo, cultura e comunità. La giornata conclusiva ha avuto nella gastronomia uno dei suoi momenti principali. Lo show cooking con lo chef Pino Golia, realizzato con la partecipazione delle associazioni rotondesi, ha raccontato attraverso i piatti le caratteristiche e la versatilità del Fagiolo Bianco e della Melanzana Rossa di Rotonda Dop, trasformando la cucina in uno strumento di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali. In mostra anche piatti preparati dai ristoranti del posto. A seguire, Le Dop in Rassegna ha ampliato il racconto delle produzioni certificate, mentre l'appuntamento Le due Dop con Vini Doc ha messo in dialogo le eccellenze di Rotonda con altre produzioni enogastronomiche di qualità, rafforzando il messaggio che ha accompagnato l'intera manifestazione: costruire relazioni e contaminazioni capaci di accrescere la conoscenza e l'attrattività del territorio. A chiudere la manifestazione, NOTTE90, con una serata di musica e festa che ha riportato al centro la dimensione popolare e aggregativa dell'evento. La due giorni ha però voluto guardare anche oltre la festa. Il fagiolo bianco e la melanzana rossa di Rotonda Dop non sono soltanto due eccellenze da tutelare e promuovere, ma un patrimonio attorno al quale costruire economia, turismo, appartenenza e nuove opportunità per chi sceglie di restare o di tornare. È stato questo il filo conduttore emerso già durante la prima giornata, che ha coinvolto bambini, famiglie, produttori, istituzioni, esperti e visitatori. Dal confronto dedicato al Modello Rotonda Dop: agricoltura, turismo sostenibile e delle radici è emersa la necessità di mettere in rete produzioni identitarie, qualità del paesaggio, biodiversità, accoglienza e nuove forme di turismo. Un modello nel quale le Dop diventano veri e propri ambasciatori del territorio e il cibo una porta d'ingresso per conoscere il Pollino, le comunità che lo abitano, le tradizioni, il paesaggio e il patrimonio agricolo. La sfida è trasformare sempre più il valore delle eccellenze agroalimentari in una motivazione di viaggio, capace di generare ricadute diffuse per aziende agricole, ristorazione, ricettività e attività locali. Particolare attenzione è stata dedicata anche al turismo delle radici, alla necessità di sostenere il sistema produttivo e il ricambio generazionale e al ruolo dell'agricoltura nella tutela del paesaggio e della biodiversità. Un percorso che richiede collaborazione tra istituzioni, mondo produttivo, associazioni e comunità e una crescente capacità di fare rete anche oltre i confini territoriali. La prima giornata aveva inoltre coinvolto i più piccoli con Bimbi per una Dop: sport e cultura alimentare per far gioco di squadra, avvicinando le nuove generazioni ai temi della corretta alimentazione e della conoscenza dei prodotti del territorio attraverso lo sport e il gioco. La musica ha completato il programma, accompagnando una giornata nella quale festa, riflessione e identità comunitaria si sono intrecciate. Dalla sedicesima edizione de Il Bianco & la Rossa emerge così un messaggio che guarda al futuro: un piccolo territorio può diventare grande quando riconosce ciò che lo rende unico e riesce a costruire attorno a quella unicità una rete.



