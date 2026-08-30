|
|
|Rotonda, la sedicesima edizione de ''Il Bianco & la Rossa'' tra gusto, tradizione e territorio
30/08/2026
|Si è conclusa a Rotonda la sedicesima edizione de Il Bianco & la Rossa, la festa dedicata al Fagiolo Bianco e alla Melanzana Rossa di Rotonda Dop. Due giornate tra gastronomia, cultura, musica e confronto, che hanno valorizzato le eccellenze locali e il legame tra produzioni, territorio e comunità.
Di seguito la nota stampa degli organizzatori
Si è conclusa la sedicesima edizione de Il Bianco & la Rossa Festa del fagiolo bianco e della melanzana rossa di Rotonda Dop, che per due giornate ha animato piazza Vittorio Emanuele III, nel cuore del borgo lucano, mettendo al centro le due produzioni simbolo del territorio e il loro legame con agricoltura, turismo, cultura e comunità. La giornata conclusiva ha avuto nella gastronomia uno dei suoi momenti principali. Lo show cooking con lo chef Pino Golia, realizzato con la partecipazione delle associazioni rotondesi, ha raccontato attraverso i piatti le caratteristiche e la versatilità del Fagiolo Bianco e della Melanzana Rossa di Rotonda Dop, trasformando la cucina in uno strumento di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali. In mostra anche piatti preparati dai ristoranti del posto. A seguire, Le Dop in Rassegna ha ampliato il racconto delle produzioni certificate, mentre l'appuntamento Le due Dop con Vini Doc ha messo in dialogo le eccellenze di Rotonda con altre produzioni enogastronomiche di qualità, rafforzando il messaggio che ha accompagnato l'intera manifestazione: costruire relazioni e contaminazioni capaci di accrescere la conoscenza e l'attrattività del territorio. A chiudere la manifestazione, NOTTE90, con una serata di musica e festa che ha riportato al centro la dimensione popolare e aggregativa dell'evento. La due giorni ha però voluto guardare anche oltre la festa. Il fagiolo bianco e la melanzana rossa di Rotonda Dop non sono soltanto due eccellenze da tutelare e promuovere, ma un patrimonio attorno al quale costruire economia, turismo, appartenenza e nuove opportunità per chi sceglie di restare o di tornare. È stato questo il filo conduttore emerso già durante la prima giornata, che ha coinvolto bambini, famiglie, produttori, istituzioni, esperti e visitatori. Dal confronto dedicato al Modello Rotonda Dop: agricoltura, turismo sostenibile e delle radici è emersa la necessità di mettere in rete produzioni identitarie, qualità del paesaggio, biodiversità, accoglienza e nuove forme di turismo. Un modello nel quale le Dop diventano veri e propri ambasciatori del territorio e il cibo una porta d'ingresso per conoscere il Pollino, le comunità che lo abitano, le tradizioni, il paesaggio e il patrimonio agricolo. La sfida è trasformare sempre più il valore delle eccellenze agroalimentari in una motivazione di viaggio, capace di generare ricadute diffuse per aziende agricole, ristorazione, ricettività e attività locali. Particolare attenzione è stata dedicata anche al turismo delle radici, alla necessità di sostenere il sistema produttivo e il ricambio generazionale e al ruolo dell'agricoltura nella tutela del paesaggio e della biodiversità. Un percorso che richiede collaborazione tra istituzioni, mondo produttivo, associazioni e comunità e una crescente capacità di fare rete anche oltre i confini territoriali. La prima giornata aveva inoltre coinvolto i più piccoli con Bimbi per una Dop: sport e cultura alimentare per far gioco di squadra, avvicinando le nuove generazioni ai temi della corretta alimentazione e della conoscenza dei prodotti del territorio attraverso lo sport e il gioco. La musica ha completato il programma, accompagnando una giornata nella quale festa, riflessione e identità comunitaria si sono intrecciate. Dalla sedicesima edizione de Il Bianco & la Rossa emerge così un messaggio che guarda al futuro: un piccolo territorio può diventare grande quando riconosce ciò che lo rende unico e riesce a costruire attorno a quella unicità una rete.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|30/08/2026 - Scalea: ad Agnese Belardi il Premio Notte in Note alla Cultura
Nella splendida cornice di Piazza palazzo Spinelli, a Scalea, in Calabria, la cultura lucana e quella calabrese si sono incontrate nel segno della poesia, dellarte e della letteratura. Protagonista di un momento particolarmente significativo è stata la professoressa Agnese ...-->continua
|
|
|30/08/2026 - Roccanova, il Grottino Dop protagonista della settima edizione de Le Notti del Vino
Cinque aziende certificate per il Grottino di Roccanova Dop, altre due in fase di certificazione e una produzione complessiva che si attesta intorno alle 500 mila bottiglie. Sono i numeri di un prodotto di nicchia che punta sempre più sulla qualità e che è sta...-->continua
|
|
|30/08/2026 - Rotonda, la sedicesima edizione de ''Il Bianco & la Rossa'' tra gusto, tradizione e territorio
Si è conclusa a Rotonda la sedicesima edizione de Il Bianco & la Rossa, la festa dedicata al Fagiolo Bianco e alla Melanzana Rossa di Rotonda Dop. Due giornate tra gastronomia, cultura, musica e confronto, che hanno valorizzato le eccellenze locali e il lega...-->continua
|
|
|29/08/2026 - Baragiano, inaugurato Il volo di Icaro: laltalena gigante apre una nuova stagione per il turismo nel Marmo Platano
Un volo sospeso sul paesaggio del Marmo Platano e una nuova attrazione destinata a rafforzare lofferta turistica dellintero comprensorio. È stato inaugurato presso il Belvedere di Baragiano (Potenza), Il Volo di Icaro Altalena Gigante, una delle install...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV