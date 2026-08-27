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|Francavilla in Sinni:turismo delle Radici come ponte tra memoria, identità e sviluppo
27/08/2026
|Un viaggio a ritroso nel tempo che guarda al futuro con profondo orgoglio e visione strategica. Domenica 30 agosto 2026 Francavilla in Sinni ospiterà l'evento Francavilla in Sinni nel Mondo Le Radici che ritornano. Un appuntamento di rilevante interesse culturale e sociale organizzato dalla Pro Loco di Francavilla in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per celebrare e riscoprire l'inestimabile valore del Turismo delle Radici.
Per le nostre piccole comunità interne, il turismo di ritorno non è soltanto un doveroso atto di memoria e affetto verso chi è emigrato, ma rappresenta una vera e propria leva per lo sviluppo sostenibile, l'attrattività turistica e il contrasto allo spopolamento. Riaprire le porte ai discendenti dei nostri emigrati significa riallacciare legami identitari indissolubili, rivitalizzare il tessuto socio-economico locale e riscoprire l'eredità culturale dei nostri paesi come risorsa viva per il futuro del territorio.
Il programma della giornata
Ore 18:30 Villa Comunale
Convegno: Le Radici sono il nostro passato, il Futuro è il nostro ritorno
Una tavola rotonda istituzionale e d'approfondimento per analizzare l'impatto economico, sociale e culturale del turismo delle radici sui piccoli borghi. Al termine sarà presentato un video/ trailer con le foto ricevute da tanti cittadini che raccontano lemigrazione Francavillese. Allinterno anche i saluti di Mimì Coviello, coordinatrice del Centro Lucani nel mondo Nino Calice. La Pro Loco inoltre presenterà in anteprima il progetto lungimirante di una piattaforma web permanentemente. Si allega locandina per i dettagli sui relatori.
Ore 21:00 Piazza Mainieri
Spettacolo Folk: La Valigia delle Speranze (III Edizione della Rassegna "RADICI")
La serata prosegue con un viaggio emozionante a ritmo di tradizione firmato dal gruppo folk Le Zingare Lucane. Attraverso la danza popolare e le sonorità del Sud, andrà in scena una narrazione travolgente: una valigia piena di storie, di sogni, di passi e di canti che raccontano chi siamo e da dove veniamo, per celebrare la memoria di chi è partito e la gioia di chi ritrova le proprie origini.
A suggellare l'abbraccio tra la Basilicata e le comunità lucane sorte oltreoceano, sarà allestito uno spazio enogastronomico dove poter degustare le tipiche empanadas argentine, simbolo d'unione e scambio tra culture geograficamente lontane ma unite dalle medesime radici.
L'iniziativa si avvale del patrocinio e del supporto del Comune di Francavilla in Sinni, Gal La Cittadella del Sapere, MEL (Museo Emigrazione Lucana), Centro Lucani nel Mondo "Nino Calice", Regione Basilicata e AICOTUR.
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