Policoro, Piazza Segni diventa Dance Hall per tre giorni 26/08/2026 Policoro In Swing porta i più grandi ballerini di Swing in piazza dal 28 al 30 agosto. Ogni sera lezioni di ballo aperte a tutti ed esibizioni dal vivo. Tra le novità, anche una Dance Battle che riunisce Swing Dance, Hip Hop Dance e House Dance, per la prima volta insieme nel panorama italiano degli eventi e festival Swing.







Policoro torna a essere la capitale internazionale dello Swing. Crescono i numeri di questo evento, cresce lattenzione da parte degli appassionati provenienti da ogni parte del mondo per imparare nuovi passi e nuovi movimenti di una danza che continua a unire generazioni, culture e persone nel segno della musica e della condivisione..



Sono circa 3000 i ballerini che dallinizio di questa settimana stanno popolando il lido Aquarius, trasformato per una settimana in un vero e proprio Dance Camp, dove, tra il mare e la spiaggia dorata dello Jonio, si alternano le lezioni di alcuni fra i più importanti maestri della scena swing internazionale. Dalla mattina alla sera il lido si trasforma in una grande dance hall dove si incrociano lingue, identità, esperienze diverse per danzare sulle note di Count Basie o di Duke Ellington o di tanti altri musicisti che hanno fatto la storia di questo genere.



Una delle novità più significative di questa dodicesima edizione è lincontro tra Swing Dance, Hip Hop e House Dance: linguaggi nati in epoche e contesti differenti, ma riconducibili a quel continuum culturale e musicale afroamericano che attraversa la storia della danza fino ai nostri giorni.



Docenti e allievi, poi si presenteranno in piazza Segni a Policoro, per i tre grandi eventi serali aperti al pubblico in cui sarà possibile per tutti, indistintamente, imparare i primi passi dello swing, partecipare alle danze e divertirsi con la straordinaria musica dal vivo di alcuni fra i massimi rappresentanti di questo genere in Italia e in Europa trasformando il centro jonico nella Harlem del Sud.



Venerdi 28, sabato 29 e domenica 30 agosto, il pubblico vivrà tre serate di grande musica con artisti di livello internazionale, protagonisti di un viaggio sonoro che attraversa la Swing Era, il jazz delle Ballrooms americane e le contaminazioni contemporanee.







The Nine Pennies: la storia dello swing italiano sul palco



Il 28 agosto e il 29 agosto sarà la volta di The Nine Pennies.



Lorchestra The Nine Pennies è nata nel 1998, ed è composta da 10 musicisti: Mario Martini (Tromba), Tony Carvelli (Trombone), Valerio Signetto (Sax Contralto), Alberto Oliveri (Sax Tenore), Paolo Piccardo (Sax baritono), Fulvio Vanlaar (Piano), Marco Parodi (Chitarra), Roberto Resaz (Contrabbasso, Voce, Leader), Luca Rigazio (Batteria), Erika Celesti (Voce solista).



L'orchestra, pur attingendo principalmente al repertorio del jazz classico, getta un ideale ponte fra il jazz tradizionale e lo swing, eseguendo con personalissimo stile il repertorio che comprende arrangiamenti propri o scritti da un grande musicista italiano: Fabiano Red Pellini.



Con il ritorno prepotente della passione per il ballo swing, l'orchestra ha inserito nel suo repertorio classico numerosi brani particolarmente adatti ai ballerini



The Nine Pennies hanno in curriculum partecipazioni a Festival Jazz e Swing in Italia e in Europa come, fra i più importanti, Fribourg Jazz Parade, Saint-Raphael Jazz New Orleans, Como Swing Crash, Milano Swing n Milan, Torino Swing Festival, Monaco di Baviera Rock That Swing Festival e Balboa e Balboa and Shag Weekend,, Mandelieu Balboa On The Promenade, Lubiana Sweet Swing Festival.



Nel 2002, in occasione dell'ottantennale della nascita di Natalino Otto, The Nine Pennies furono protagonisti di una serata in suo onore a Cogoleto, sua cittadina natale, eseguendo propri arrangiamenti di sue famose canzoni.



Questa esperienza ha destato la curiosità e l'interesse della Band, che continua ad ampliare e presentare anche un repertorio di swing italiano dagli anni del dopoguerra ai giorni nostri.



La loro presenza a Policoro in Swing rappresenta un ritorno alle origini del ballo swing, con una potenza sonora pensata per i ballerini swing.







Sailor Jazz Café Band: la resident band che accende la piazza



Il 30 agosto salirà sul palco la Sailor Jazz Café Band, progetto musicale strettamente legato alla storia del festival. Non una band tradizionale, ma un collettivo internazionale che si è formata e perfezionata di anno in anno, riunendo musicisti di eccellenza del panorama swing e jazz. Nata nei primi anni del festival, la band incarna lo spirito di Policoro in Swing: un laboratorio musicale aperto, capace di trasformare ogni serata in una grande sala da ballo allaperto. La formazione ha assunto una fisionomia ben definita nel corso delle ultime edizioni. Gli artisti che la compongono attualmente sono: Alberto Botta, Alessandro Muner, Sylvain Roudier, Mark Turner, Carlo Ficini, Jean Baptiste Franc e Damiano Proietti. Oggi è la vera macchina da ballo del festival, con un repertorio calibrato sulle esigenze dei ballerini di Lindy Hop, Balboa, Blues e Shag.







Lizzy Bourbon e Jessie Gordon: due voci internazionali per una notte indimenticabile



Il 30 agosto la piazza si accenderà con due protagoniste della scena swing mondiale: Lizzy Bourbon e Jessie Gordon. Lizzy Bourbon, cantante e ballerina francese, è nota per la sua versatilità artistica e per le collaborazioni con band come gli Swing Shouters. Performer e coreografa, porta sul palco un repertorio vintage che attraversa gli anni 30, 40 e 50, con una presenza scenica capace di coinvolgere ballerini e pubblico. Jessie Gordon, cantante australiana dalla voce calda e potente, è una delle figure più premiate della scena jazz e blues contemporanea. Ha allattivo nove album, tournée internazionali e collaborazioni con artisti di primo piano. La sua energia, unita alla sensibilità interpretativa, rende ogni concerto unesperienza intensa e memorabile.



Un festival che racconta la felicità



Policoro in Swing - afferma Franco Pontrandolfi, direttore della kermesse - non è solo un festival: è una festa collettiva che racconta lidentità di un territorio e la passione di una comunità intorno a un ballo che esprime gioia e felicità.



Le lezioni gratuite, le social dance, i concerti serali e la regata musicale Blowing in the Swing del 29 agosto  afferma afferma il direttore artistico Gigi Boogie Allen  completano un programma che unisce musica, sport e cultura in ununica grande celebrazione estiva.



Dal 28 al 30 agosto, in piazza Segni, Policoro torna a danzare. E questanno, più che mai, la musica sarà protagonista.



Levento si avvale della collaborazione del Comune di Policoro, della Regione Basilicata e di tanti sponsor privati.





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