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|Rotonda: il 28 e 29 agosto torna Il Bianco & La Rossa
26/08/2026
|Il 28 e 29 agosto 2026 Rotonda, nel cuore del Pollino, torna a celebrare due prodotti simbolo del territorio con la XVI edizione de Il Bianco & La Rossa Festa del fagiolo bianco e della melanzana rossa di Rotonda Dop. Due giornate di appuntamenti nel cuore del paese, in piazza Vittorio Emanuele III, per raccontare il valore delle produzioni Dop. non soltanto come eccellenze gastronomiche, ma come patrimonio identitario, culturale ed economico capace di legare agricoltura, turismo sostenibile e comunità. Il programma prenderà il via venerdì 28 agosto alle ore 17.00 con Bimbi per una Dop: sport e cultura alimentare per far gioco di squadra, iniziativa a cura di Anna Aloi, dedicata ai più piccoli e alla diffusione di una maggiore consapevolezza alimentare attraverso lo sport e il gioco. Alle 18.00 spazio alla musica con la marcia musicale eseguita dallorchestra Città di Rotonda. Uno dei momenti centrali della prima giornata sarà, alle 19.00, il dibattito istituzionale dal titolo Modello Rotonda Dop: agricoltura, turismo sostenibile e delle radici. Dopo i saluti di Rocco Bruno, sindaco di Rotonda, e Franco Bruno, presidente del Consorzio Melanzana Rossa di Rotonda DOP, interverranno Margherita Sarli, direttore Apt Basilicata; Flavio Pezzoli, presidente dellOrdine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di Roma e provincia; Luisa La Colla, segretaria AICOTOUR; Giuseppe Varacalli, presidente AICOTOUR; Michele Blasi, direttore dellAlsia; Carmine Cicala, assessore regionale allAgricoltura, e Vincenzo Desiderio, laureando in Economia e Cultura dellAlimentazione allUniversità degli Studi di Perugia. A moderare il confronto sarà il giornalista Vincenzo Alvaro. La riflessione sarà incentrata sul cosiddetto Modello Rotonda, mettendo al centro il rapporto tra produzioni certificate, tutela e valorizzazione del territorio, turismo sostenibile e turismo delle radici. Unoccasione per confrontarsi sulle opportunità che le eccellenze agroalimentari possono generare per le aree interne e sulle strategie necessarie per trasformare identità, qualità e tradizioni locali in occasioni di sviluppo. La serata di venerdì si concluderà alle 22.00 con il concerto dellorchestra Città di Rotonda. La festa proseguirà sabato 29 agosto, ancora in piazza Vittorio Emanuele III. Alle 18.00 è in programma lo show cooking con lo chef Pino Golia, con la partecipazione delle associazioni rotondesi: un momento dedicato alla cucina e alla capacità di valorizzare attraverso i piatti le caratteristiche del Fagiolo Bianco e della Melanzana Rossa di Rotonda. Alle 19.00 appuntamento con Le Dop in Rassegna, a cura di Anna Aloi, seguito alle 19.30 da Le due Dop con Vini Doc, sempre a cura di Anna Aloi, per mettere in dialogo le produzioni simbolo di Rotonda con altre eccellenze enogastronomiche. A chiudere la XVI edizione, dalle 22.00, sarà "NOTTE90", per una serata allinsegna della musica e della festa. Il Bianco & La Rossa si conferma così un appuntamento dedicato alla promozione del fagiolo bianco e della melanzana rossa di Rotonda Dop, ma anche un momento di incontro tra istituzioni, operatori, associazioni, cittadini e visitatori. Al centro, un territorio che sceglie di raccontarsi attraverso le proprie produzioni identitarie e di costruire attorno ad esse nuove opportunità di promozione e sviluppo.
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