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|Prenotazioni aperte per la mostra Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro
26/08/2026
|Sul sito basilicataturistica.it è attivo il form di prenotazione per visitare la mostra "Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro", in programma dal 10 settembre al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza.
L'accesso alla mostra è gratuito ma con prenotazione online obbligatoria per consentire la migliore gestione dei flussi.
Per prenotare basta accedere al sito di Basilicata Turistica, cliccare sul pulsante "Prenota", registrarsi e confermare l'iscrizione tramite l'e-mail ricevuta. È possibile scegliere giorno e fascia oraria desiderati: il biglietto viene recapitato via e-mail e resta comunque consultabile nell'area riservata dell'utente. È possibile inoltre prenotare un massimo di sei biglietti per transazione; per le scolaresche è previsto un form dedicato, "Prenotazione scuole". Per informazioni è attivo il numero +39 379 3083026, predisposto per chiarimenti, non per prenotazioni telefoniche.
L'allestimento resterà visitabile tutti i giorni, domenica inclusa, dalle 9:30 alle 13:30, con ultimo ingresso alle 12:30, e dalle 15:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 18:30.
La mostra è realizzata da APT Basilicata e Regione Basilicata, nellambito di un accordo di collaborazione istituzionale con la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, le Gallerie Nazionali dArte Antica di Roma e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza.
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