MONTESCAGLIOSO  Dopo la grande giornata dedicata a San Rocco, i festeggiamenti patronali sono proseguiti con un appuntamento musicale di grande richiamo. Venerdì 21 agosto, presso viale J.F. Kennedy, nella zona del campo sportivo, Montescaglioso ha ospitato il concerto di Nina Zilli, inserito nel programma delle Feste Patronali 2026.

Quella che alla vigilia era una delle serate più attese del calendario civile della festa si è trasformata in un grande successo di pubblico, con una vera e propria marea di gente arrivata a Montescaglioso per assistere al concerto.

Il pubblico è giunto da tutta la Basilicata, dai paesi limitrofi e da diverse zone del Sud Italia, tra cui la vicina Puglia. Le vie, le piazze e i viali della città si sono riempiti di persone, trasformando Montescaglioso nel cuore della musica e dellestate lucana.

La presenza di Nina Zilli, artista dalla forte identità musicale e interprete di numerosi successi della musica italiana, ha rappresentato uno degli appuntamenti più importanti e partecipati del calendario dei festeggiamenti.



La cantante ha coinvolto il pubblico con la sua voce e la sua energia, proponendo alcuni dei brani più conosciuti della sua carriera, tra cui 50mila, Luomo che amava le donne, Lamore verrà, Per sempre, Lamore è femmina, Sola, Mi hai fatto fare tardi, Ti amo mi uccidi e Uno di quei giorni.

Una carrellata di successi che ha accompagnato una serata allinsegna della musica e dello spettacolo, regalando emozioni a un pubblico numeroso e caloroso.



Il grande successo del concerto di Nina Zilli non ha segnato la fine dei festeggiamenti. Le Feste Patronali di San Rocco proseguono infatti con altri importanti appuntamenti religiosi e civili che accompagneranno la comunità di Montescaglioso fino a lunedì 24 agosto.

Sabato 22 agosto, alle ore 22 in Piazza Roma, sono previsti lo spettacolo musicale e lestrazione dei premi della Lotteria 2026, altro momento atteso dalla comunità e dai tanti visitatori.

Domenica 23 agosto, per lOctava Dies, dopo la Santa Messa delle ore 9, alle 19.30 sarà celebrata la Messa solenne, presieduta dallarciprete don Gabriele Chiruzzi. La celebrazione rappresenterà anche il momento del saluto di don Gabriele alla comunità di Montescaglioso.

Alle 20.30 è prevista la processione di rientro di San Rocco nella chiesa a lui dedicata, accompagnata dal Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso AGML.

Le Feste Patronali si concluderanno ufficialmente lunedì 24 agosto. Alle ore 9 sarà celebrata la Santa Messa di ringraziamento nella chiesa di San Rocco e, al termine, il tradizionale sparo della batteria sancirà ufficialmente la fine delle celebrazioni.

Una festa ancora tutta da vivere

Il concerto di Nina Zilli ha dunque regalato una delle serate più spettacolari e partecipate delle Feste Patronali 2026, ma la festa di San Rocco non è ancora finita.

Dopo una notte di grande musica, con un viale gremito e una marea di gente, Montescaglioso si prepara a vivere gli ultimi giorni di una festa che continua a unire tradizione, fede, musica, spettacolo e partecipazione popolare.