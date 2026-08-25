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|Monticchio, torna Festivalia: quattro anni di archeologia raccontati tra teatro, ricerca e sapori del monastero
25/08/2026
|Dopo la prima edizione del 4 luglio, torna "Festivalia". L'archeologia si racconta con un appuntamento ancora più ricco.
Sabato 29 Agosto 2026, presso i Ruderi del monastero c.d. di S. Ippolito sullistmo di Monticchio Laghi, i quattro anni di ricerca archeologica si condensano in una giornata di festa e condivisione, che avrà inizio alle 16:30 con l'apertura delle botteghe artigiane del monastero. A seguire, all'interno dei Ruderi si terrà un talk pubblico con Istituzioni e studiosi del progetto Monticchio dell'Università della Basilicata.
Alle 19.30 spazio al teatro itinerante, con una produzione originale dell'Ensemble Teatro Instabile dal titolo "Le Voci del lago" e a concludere la serata La mensa del monastero. Una cena unica alla tavola dellAbate con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/KvUFErXkpZJVp5n29
Quattro anni di scavi. Un giorno per viverli tutti
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