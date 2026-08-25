Una giornata dedicata a Gerardo Guerrieri, tra i più importanti intellettuali lucani del Novecento, nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Sabato 29 agosto il Comune di Grottole promuove Gerardo Guerrieri, Visioni del Sud, uniniziativa per ricordare la figura, lopera e soprattutto il profondo legame con la sua terra dorigine dello scrittore, sceneggiatore, regista, critico teatrale e uomo di cultura nato a Matera il 4 febbraio 1920 e morto a Roma il 24 aprile 1986.



Guerrieri, sepolto accanto ai genitori Michele Guerrieri e Margherita Cristalli nel cimitero di Grottole, ha attraversato da protagonista una stagione fondamentale della cultura italiana, lavorando e confrontandosi con alcune delle maggiori personalità del cinema, del teatro e della letteratura del Novecento. Tra le sue collaborazioni quella con Cesare Zavattini per la sceneggiatura di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica e il lungo lavoro teatrale al fianco di Luchino Visconti. La sua attività rimase profondamente legata anche alla Lucania, ai suoi luoghi, alle persone e ai riti.



La giornata del 29 agosto prenderà il via alle ore 12 nel cimitero di Grottole, dove il sindaco Filippo Carretta e la figlia Selene Guerrieri, presidente dell'associazione culturale Gerardo Guerrieri APS, renderanno omaggio alla memoria dellintellettuale davanti alla sua tomba. Il programma proseguirà alle ore 18 al Castello Sichinulfo, dove il Comune di Grottole, in collaborazione con lAssociazione culturale Gerardo Guerrieri APS, proporrà una serata dedicata allopera e alleredità culturale di Guerrieri.



«A quarantanni dalla sua scomparsa, Grottole vuole rendere omaggio a una personalità che ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana e che ha conservato nel tempo un rapporto intenso con la propria terra  afferma il sindaco Filippo Carretta . Ricordare Gerardo Guerrieri significa non soltanto custodire la memoria di un nostro illustre concittadino, ma permettere soprattutto alle nuove generazioni di conoscerne lopera, il pensiero e la straordinaria capacità di guardare al Sud come luogo da osservare, raccontare e comprendere. È un patrimonio culturale del quale la nostra comunità deve continuare a prendersi cura».



Nel corso della serata sarà proiettato il film Gerardo Guerrieri. Tutto il mondo è palcoscenico di Rocco Brancati, in unedizione aggiornata grazie a materiali inediti donati dalla famiglia Brancati alla Biblioteca Nazionale di Potenza.



Dopo i saluti del sindaco Carretta e degli ospiti Raffaello De Ruggieri, presidente della Fondazione Zétema, Rosalba Demetrio, presidente regionale del FAI Basilicata, e Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, Selene Guerrieri e Sebastiano Martelli, dell'Università di Salerno, autore del volume I fuochi di San Pancrazio, dialogheranno sul rapporto tra Gerardo Guerrieri e Rocco Scotellaro, a partire dalla sceneggiatura di un film non realizzato, scritta da Guerrieri insieme a Scotellaro, Carlo Levi e Linuccia Saba.



Seguirà uninedita lettura di racconti e lettere di Guerrieri dedicati al suo rapporto con la Lucania, curata da Selene Guerrieri e interpretata da Emilio Andrisani ed Emilia Fortunato di Hermès Teatro Laboratorio. Le letture saranno accompagnate da fotografie dellArchivio di famiglia Guerrieri e dagli scatti realizzati per loccasione da Annaletizia Olivieri, Raffaello Padrone e Alessandra Santarsiere, con il montaggio di Nicola Grande, presidente UILT Basilicata, che collaborerà anche alla realizzazione tecnica della serata.



Attraverso testi, immagini e testimonianze emergerà in particolare la visione del Sud di Guerrieri. Negli anni Quaranta scrisse da Grottole racconti per lUnità, mentre coltivò negli anni successivi progetti per attraversare e raccontare lItalia meno conosciuta, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Nel corso dellincontro saranno ripercorse alcune di queste intuizioni e i rapporti con figure come Zavattini, Visconti e Scotellaro, mostrando quanto la sua attività culturale fosse intrecciata alle origini lucane.



Lappuntamento assume un ulteriore significato nellanno in cui ricorrono anche i dieci anni dalla fondazione della Casa della Creatività Gerardo Guerrieri di Grottole. Negli ultimi anni la figura dellintellettuale è stata inoltre ricordata dal Comune di Matera con l'intitolazione del CineTeatro Gerardo Guerrieri e di una strada nel centro storico di Matera, e dal FAI Basilicata, con l'inaugurazione del CineTeatro e l'evento per il centenario dalla nascita.



LAmministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato alla realizzazione delliniziativa, larchitetto Vito Porcari per la locandina, Slow Food Magna Grecia e lAssociazione Enotria Felix per la collaborazione.