Cinemadamare, Stigliano diventa palcoscenico del cinema internazionale 25/08/2026 Il Comune di Stigliano ospiterà fino al 30 agosto lultima tappa lucana di Cinemadamare, il festival itinerante giunto alla ventiquattresima edizione e riconosciuto come il più grande raduno internazionale di giovani cineasti. La manifestazione, ideata e diretta dal giornalista di La7 Franco Rina, è stata presentata lunedì 24 agosto nellAula Zanardelli alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Stigliano Francesco Micucci, dellAssessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, dellAssessore comunale Giovanni Petraglia, del Consigliere comunale con delega alla Cultura Gerardo Filippo, del Responsabile del Piano Turistico Giovanni Oliva, dellAvvocato e regista Domenico Ciruzzi, dellattrice Antonella Stefanucci e del Direttore artistico del Festival, Rina. Presenti anche i filmmaker e gli appassionati di cinema del territorio.



Per una settimana il borgo, arroccato tra le colline del Materano e noto per il suo centro storico, si trasformerà in un set cinematografico internazionale, diventando un laboratorio creativo e un punto di incontro per giovani autori. Liniziativa che intreccia cinema, formazione e valorizzazione del territorio, offre la possibilità di restituire al paese una prospettiva inedita e consolidare la proiezione culturale oltre i confini regionali.



Come sottolineato dallAssessore Latronico, Cinemadamare interpreta lidea di welfare culturale: la cultura non è solo svago, ma leva di benessere e rigenerazione delle comunità. Ospitare giovani filmmaker di culture diverse vuol dire creare relazioni e raccontare i territori con uno sguardo rinnovato.



Il Sindaco di Stigliano Micucci si è soffermato sul ricco patrimonio custodito dal paese: il suggestivo centro storico, con i vicoli e le case in pietra affacciate sulla vallata; la Chiesa Matrice di Santa Maria Assunta, che conserva opere darte di pregio e un soffitto ligneo affrescato; la Chiesa di SantAntonio da Padova, caratterizzata da un campanile dalle forme particolari, i murales, il Museo della Civiltà Contadina; e i Pistacchieti di Stigliano, la più grande coltivazione a filari di pistacchio dItalia. Questa manifestazione rappresenta, secondo il primo cittadino, unimportante occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, dalla pasta ai prodotti da forno, dai salumi al formaggio podolico, dallolio ai dolci, come le pastatelle o i sospiri di Stigliano, fino al pistacchio.



Durante il Production Meeting, il Consigliere comunale Filippo ha presentato anche il Premio Jimmy Savo, dedicato a una figura profondamente legata alla storia di Stigliano, che accompagnerà la serata finale della manifestazione.



Cinemadamare è il campus della cinematografia e dellaudiovisivo più lungo dEuropa, nato dalla collaborazione con 57 università e scuole di cinema di ogni continente e dedicato alla formazione, alla promozione e alla produzione audiovisiva. Anche questa edizione si snoda lungo un percorso di tre mesi e circa ottomila chilometri, attraversando Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Liguria, Basilicata, Sicilia e Lombardia, con due ulteriori tappe internazionali in Spagna e Francia.



La kermesse non è un festival tradizionale: in ogni località ospitante la carovana si ferma per una settimana, portando con sé circa sessanta giovani cineasti provenienti da oltre trenta Paesi, impegnati nella realizzazione di cortometraggi e documentari ispirati ai territori visitati. Il programma prevede workshop, lezioni con professionisti del settore e attività di produzione audiovisiva, contribuendo non solo alla formazione dei filmmaker, ma anche alla crescita di un pubblico consapevole e attento. A dichiararlo è il Direttore Franco Rina.



Nel borgo lucano le opere nasceranno da sceneggiature originali, scritte direttamente sui luoghi di ripresa attraverso un lavoro corale che coinvolgerà attori, operatori, fonici e montatori sin dalle prime fasi creative.



Tra gli appuntamenti aperti al pubblico, in programma alle 21 in Largo Chiesa Madre, a Stigliano: giovedì 27 agosto è prevista la proiezione del film "IF-Gli amici immaginari" di John Krasinski; venerdì 28 agosto sarà la volta di Crudelia di Craig Gillespie. Sabato 29 agosto spazio alla Weekly Competition, durante la quale i filmmaker presenteranno i lavori realizzati nel corso della settimana, prima della cerimonia di premiazione finale.



La consegna dei ciak, avvenuta nel corso della conferenza di apertura, ha dato ufficialmente il via alla tappa, trasformando le strade di Stigliano in scenografie e set cinematografici, i suoi abitanti in protagonisti o comparse, e la storia del borgo in materiale narrativo per registi arrivati da ogni parte del mondo.



Liniziativa è sostenuta dal Comune di Stigliano, da Discovering Stigliano - La promessa di un ritorno e dal Programma Operativo Val dAgri-Melandro-Sauro-Camastra.



Ledizione 2026 di Cinemadamare si concluderà il 21 settembre in Francia.

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