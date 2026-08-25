Domenica 30 agosto 2026, a partire dalle ore 18:30, le maestose colonne doriche del Tempio di Hera (noto come Tavole Palatine) ospiteranno la settima edizione della rievocazione storica "Il Matrimonio Sacro degli Dei  Hieros Gamos Hera". Assisterete ad un viaggio immersivo nel tempo attraverso la fedele ricostruzione degli antichi rituali dedicati all'unione sacra tra Zeus ed Hera.

Tra danze d'epoca, musiche tradizionali ed esibizioni rituali, la manifestazione unisce archeologia, mito e performances spettacolari. L'obiettivo è valorizzare l'identità culturale della Magna Grecia, civiltà cardine posta alle fondamenta della società moderna.

Leccellenza del progetto è confermata dal prestigioso parterre di sostegni istituzionali. L'Associazione organizzatrice OCCSE della Magna Grecia, è infatti l'unica realtà della Basilicata ad essere stata selezionata e finanziata dal Ministero della Cultura (MiC) all'interno del "Bando Rievocazioni Storiche 2026".

La manifestazione vanta i seguenti patrocini e collaborazioni:

Istituzioni Nazionali e Museali: Ministero della Cultura (Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, Dipartimento Valorizzazione Patrimonio Culturale); Direzione Generale Musei / Musei Italiani; Musei Nazionali di Matera; Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale di Metaponto.

Enti Territoriali: Consiglio Regionale della Basilicata (che ha riconosciuto lalto valore identitario del progetto concedendo un contributo economico straordinario) e Provincia di Matera (patrocinio morale).

Partner Culturali: Ente Pro Loco Italiane (EPLI - APS), Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia e Comunità Ellenica di Taranto "Maria Callas".

Partner imprenditoriali: DEAGEST srl Policoro

Il Programma e i Protagonisti

L'evento prenderà vita grazie alla partecipazione di numerose compagnie storiche, gruppi rituali e realtà artistiche di rilievo nazionale e internazionale che ricreeranno atmosfere d'epoca di straordinaria suggestione visiva e sonora:

Le Naiadi di Metapontion di OCCSE dirette da Milena Proto, le Nereidi Di Taras dirette da Clelia Madaro, Le Krotoniadi dirette da Alessandra Blaconà, Le Driadi di Bretension della Scuola di Danza San Bao dirette da Cristiana Zongoli, il Gruppo Storico Akragas diretto da Alessandra Conti, Il Gruppo Mimì di Albanella diretto da Giancarlo Carrano e la Compagnia Crown Ballet dei Sedili di Napoli diretta da Luigi Ferrone.

Presenti nella speciale occasione anche ospiti internazionali provenienti da Atene: il Gruppo di Rituali Ellenici Atthis diretto da Tina Theodoritsi e le Scuole di danza Atrapos e Chorosophy dirette da Lilly Karadima.

