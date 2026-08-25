Il fascino del centro storico, i profumi e i sapori della tradizione, il vino come espressione di un territorio e la musica dal vivo ad accompagnare una serata da vivere passeggiando tra vie e scorci del borgo. Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 20, Roccanova ospita Le Notti del Vino, un percorso enogastronomico nel cuore del centro storico dedicato alla cultura del vino e alla convivialità. Liniziativa nasce con lobiettivo di trasformare per una sera il borgo lucano in un itinerario di scoperta, nel quale il vino diventa filo conduttore di un racconto fatto di produzioni, identità, paesaggio e tradizioni. Non una semplice degustazione, dunque, ma unesperienza diffusa nel centro storico, impreziosita dalla musica dal vivo e dallatmosfera suggestiva delle vie di Roccanova illuminate nella notte.

Levento rappresenta unoccasione per valorizzare una delle espressioni più autentiche della cultura locale. A Roccanova, infatti, il vino non è soltanto un prodotto da degustare: è parte di una storia fatta di terra, lavoro, saperi tramandati e socialità.

Il percorso proposto nel centro storico vuole proprio restituire questa dimensione, invitando residenti e visitatori a scoprire il borgo attraverso il gusto. Calice dopo calice, il pubblico potrà incontrare diverse realtà vitivinicole, apprezzandone le produzioni allinterno di una cornice capace di unire patrimonio enologico e bellezza urbana.

La manifestazione si inserisce inoltre nello spirito delle iniziative legate allAssociazione Nazionale Città del Vino, la rete che riunisce i territori italiani nei quali la viticoltura e la cultura enologica rappresentano elementi significativi dellidentità e dello sviluppo locale.

Protagoniste della serata saranno diverse realtà del mondo vitivinicolo, chiamate a raccontare attraverso i propri vini la ricchezza e la varietà di una cultura enologica profondamente legata ai territori. Tra i nomi presenti sulla locandina delliniziativa figurano Cantine De Biase, Vini Cervino, Torre Rosano, Vini mmast e Cantine Graziano.

Il vino incontrerà i sapori della gastronomia in un percorso pensato per essere vissuto senza fretta, passeggiando nel centro storico e lasciandosi guidare dalle diverse tappe della manifestazione.

Ad accompagnare lesperienza ci sarà la musica dal vivo, che contribuirà a rendere vie, piazze e scorci del paese parte di ununica grande serata di festa. La scelta del centro storico non è soltanto scenografica. Le Notti del Vino puntano a creare un legame diretto tra ciò che si degusta e il luogo nel quale lo si degusta. Il borgo diventa così parte integrante dellesperienza: le architetture, i vicoli, le luci della sera e i luoghi della vita comunitaria fanno da cornice a un evento che invita a riscoprire Roccanova camminando.

È anche attraverso appuntamenti di questo tipo che i centri storici possono tornare a essere luoghi di incontro e di socialità, capaci di accogliere visitatori e di mettere in relazione produzioni tipiche, cultura, turismo e comunità  spiega il sindaco, Rocco Greco - al centro delliniziativa cè soprattutto il piacere dello stare insieme. Il vino, elemento antico della cultura mediterranea, diventa occasione dincontro e strumento attraverso il quale raccontare un territorio. Le Notti del Vino si rivolgono agli appassionati, agli estimatori delle produzioni locali, ai visitatori e a quanti desiderano trascorrere una serata estiva diversa, scoprendo Roccanova attraverso un itinerario che intreccia enogastronomia, musica, tradizioni e patrimonio storico.