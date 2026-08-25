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|Le Notti del Vino accendono il centro storico di Roccanova
25/08/2026
|Il fascino del centro storico, i profumi e i sapori della tradizione, il vino come espressione di un territorio e la musica dal vivo ad accompagnare una serata da vivere passeggiando tra vie e scorci del borgo. Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 20, Roccanova ospita Le Notti del Vino, un percorso enogastronomico nel cuore del centro storico dedicato alla cultura del vino e alla convivialità. Liniziativa nasce con lobiettivo di trasformare per una sera il borgo lucano in un itinerario di scoperta, nel quale il vino diventa filo conduttore di un racconto fatto di produzioni, identità, paesaggio e tradizioni. Non una semplice degustazione, dunque, ma unesperienza diffusa nel centro storico, impreziosita dalla musica dal vivo e dallatmosfera suggestiva delle vie di Roccanova illuminate nella notte.
Levento rappresenta unoccasione per valorizzare una delle espressioni più autentiche della cultura locale. A Roccanova, infatti, il vino non è soltanto un prodotto da degustare: è parte di una storia fatta di terra, lavoro, saperi tramandati e socialità.
Il percorso proposto nel centro storico vuole proprio restituire questa dimensione, invitando residenti e visitatori a scoprire il borgo attraverso il gusto. Calice dopo calice, il pubblico potrà incontrare diverse realtà vitivinicole, apprezzandone le produzioni allinterno di una cornice capace di unire patrimonio enologico e bellezza urbana.
La manifestazione si inserisce inoltre nello spirito delle iniziative legate allAssociazione Nazionale Città del Vino, la rete che riunisce i territori italiani nei quali la viticoltura e la cultura enologica rappresentano elementi significativi dellidentità e dello sviluppo locale.
Protagoniste della serata saranno diverse realtà del mondo vitivinicolo, chiamate a raccontare attraverso i propri vini la ricchezza e la varietà di una cultura enologica profondamente legata ai territori. Tra i nomi presenti sulla locandina delliniziativa figurano Cantine De Biase, Vini Cervino, Torre Rosano, Vini mmast e Cantine Graziano.
Il vino incontrerà i sapori della gastronomia in un percorso pensato per essere vissuto senza fretta, passeggiando nel centro storico e lasciandosi guidare dalle diverse tappe della manifestazione.
Ad accompagnare lesperienza ci sarà la musica dal vivo, che contribuirà a rendere vie, piazze e scorci del paese parte di ununica grande serata di festa. La scelta del centro storico non è soltanto scenografica. Le Notti del Vino puntano a creare un legame diretto tra ciò che si degusta e il luogo nel quale lo si degusta. Il borgo diventa così parte integrante dellesperienza: le architetture, i vicoli, le luci della sera e i luoghi della vita comunitaria fanno da cornice a un evento che invita a riscoprire Roccanova camminando.
È anche attraverso appuntamenti di questo tipo che i centri storici possono tornare a essere luoghi di incontro e di socialità, capaci di accogliere visitatori e di mettere in relazione produzioni tipiche, cultura, turismo e comunità spiega il sindaco, Rocco Greco - al centro delliniziativa cè soprattutto il piacere dello stare insieme. Il vino, elemento antico della cultura mediterranea, diventa occasione dincontro e strumento attraverso il quale raccontare un territorio. Le Notti del Vino si rivolgono agli appassionati, agli estimatori delle produzioni locali, ai visitatori e a quanti desiderano trascorrere una serata estiva diversa, scoprendo Roccanova attraverso un itinerario che intreccia enogastronomia, musica, tradizioni e patrimonio storico.
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