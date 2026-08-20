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Cerimonia di intitolazione Piazza a Giovanni Colombo a Marconia

20/08/2026

"La memoria va tenuta viva con fatti concreti". E' questa l'iniziativa grazie ad una proposta di Giovanni Mastronardi consigliere del Comune di Pisticci, portata avanti anche dal Sindaco di D.co Albano e dall'amministrazione Comunale che ha patrocinato l'evento. Dedicare una Piazza ad un uomo Giovanni Colombo ad undici anni dalla sua scomparsa (2015), uomo che ha dato tanto alla comunità in ambito sportivo nel ciclismo sia Regionale che Nazionale e non solo e anche per aver unito una comunità in ambito sportivo aggregando giovani per un lungo decennio. Le Istituzioni come in questo caso bene fanno a tenere vivo il ricordo di chi si è speso con generosità e altruismo.

Un grazie speciale va all'intera famiglia Colombo in particolare la figlia Stefania che il 29 Agosto onorera' con la sua partecipazione alla cerimonia di intitolazione.
Presenti il Sindaco dott. D.co Albano e il v.ce Sindaco assessore allo sport dott.Miolla oltre al V.ce Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Carmine Acquasanta al Delegato Regionale C.R. Basilicata Vincenzo Sileo.
Prima della cerimonia alle ore 17.00 ci sarà una Ginkana riservata ai bambini sia tesserati ed anche promozionale organizzata da Pol.va Asd RE-CYCLING Bernalda presieduta da Giuseppe Lombardi.



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