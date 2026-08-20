20 agosto, Montescaglioso in festa per San Rocco 20/08/2026 È arrivato il giorno più atteso delle Feste Patronali. Oggi, giovedì 20 agosto, Montescaglioso celebra San Rocco, Glorioso Patrono della città, con una giornata intensa e suggestiva, capace di racchiudere fede, devozione, musica, folklore e tradizioni popolari profondamente radicate nella storia e nellidentità della comunità.



Un appuntamento tra i più sentiti e spettacolari della Basilicata, che ogni anno richiama cittadini, fedeli e visitatori per vivere una festa che unisce spiritualità, cultura e tradizione in unatmosfera unica.







Per i Montesi il 20 agosto non è una semplice ricorrenza religiosa, ma rappresenta il culmine di un anno di attesa, una sorta di capodanno dei Montesi, il giorno più lungo e intenso dell'anno. È una festa capace di richiamare migliaia di fedeli, visitatori e tanti emigrati che tornano nella propria città d'origine per vivere insieme uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione lucana.



La giornata dedicata interamente a San Rocco si apre alle 8.00 con la Diana mattutina, il tradizionale segnale che annuncia ufficialmente alla città il giorno dedicato al Santo Patrono.



Alle 9.00, in Piazza del Popolo, è prevista la deposizione della corona di alloro e la preghiera in memoria di tutti i Caduti presso il monumento.



Il momento centrale della mattinata sarà quindi il solenne Pontificale delle 9.30, presieduto da S.E. mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina, Vescovo di Tricarico e Abate di Montescaglioso, insieme al clero cittadino. La celebrazione rappresenterà uno dei momenti più importanti della giornata, nel segno della fede e della devozione della comunità a San Rocco.



In tarda mattinata alle 11.00 partirà la solenne processione del Patrono, che attraverserà le principali vie cittadine fino al primo pomeriggio.







La statua di San Rocco sarà accompagnata dal clero, dalle confraternite e da una grande partecipazione popolare. A scandire il percorso saranno le note di tre importanti realtà bandistiche: il Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano, il Gran Concerto Bandistico M. Lufrano Città di Triggiano e la Bassa Musica Don Bosco Città di Montescaglioso.



La processione rappresenta uno dei momenti più sentiti dellintera festa: fede e musica si intrecciano lungo le strade della città, mentre la comunità rinnova il proprio legame con il Santo Patrono



Accanto ai riti religiosi, il 20 agosto vive anche una delle tradizioni più caratteristiche delle celebrazioni montesi: la Cavalcata dei Cavalieri di San Rocco.



I cavalli, bardati a festa con finimenti e ornamenti tramandati nel tempo, accompagnano la celebrazione restituendo alla festa il suo forte carattere popolare e spettacolare. La presenza dei cavalieri costituisce un elemento distintivo di una tradizione che, generazione dopo generazione, continua a essere parte integrante dellidentità cittadina.



La festa raggiungerà il suo momento più suggestivo in serata.



Alle 20.00 è prevista la processione in onore di San Rocco sul carro trionfale, accompagnata dalla cavalcata del clero e dalla cavalcata dei cavalieri.







È uno degli appuntamenti più spettacolari delle Feste Patronali in Basilicata. Il Santo, posto sul maestoso carro in cartapesta, torna al centro della città in un'atmosfera carica di emozione e partecipazione popolare.



Tra gli elementi più caratteristici della tradizione vi è il tiro del carro, affidato a una pariglia di sette cavalli, con l'auriga chiamato a guidare il corteo attraverso le vie cittadine gremite di fedeli e spettatori.



Le luminarie artistiche contribuiranno a trasformare le principali piazze e strade di Montescaglioso in uno scenario suggestivo, nel quale la dimensione religiosa si unirà al folklore e alla spettacolarità della festa.



Alle 20.30, in cassarmonica, spazio alla musica con il concerto del Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano, diretto dal maestro Gaetano Cellamara.



Il programma del 20 agosto



08.00  Diana mattutina



09.00  Deposizione della corona di alloro e preghiera per i Caduti in Piazza del Popolo



09.30  Solenne Pontificale presieduto da S.E. mons. Benoni Ambarus



11.00  Solenne processione di San Rocco per le principali vie cittadine



20.00  Processione sul carro trionfale con cavalcata del clero e dei cavalieri



20.30  Concerto serale in cassarmonica del Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano, diretto dal maestro Gaetano Cellamara



La festa continua il 21 agosto con Nina Zilli



Le celebrazioni non termineranno con il 20 agosto. Venerdì 21 agosto, infatti, il programma civile proporrà un altro grande appuntamento: il concerto gratuito di Nina Zilli, previsto alle 21.00 in Viale J.F. Kennedy nellambito del suo Wonder Tour.



Sarà un ulteriore momento di musica e spettacolo che accompagnerà la comunità montese oltre la giornata dedicata al Patrono, prolungando latmosfera di festa con una delle voci più riconoscibili della musica italiana.



Il 20 agosto rappresenta così il cuore delle Feste Patronali di Montescaglioso: dalla Diana mattutina al Pontificale, dalla grande processione delle 11 alla cavalcata dei cavalieri, fino al suggestivo ritorno serale sul carro trionfale.



È una giornata nella quale fede e folklore, musica e tradizione si incontrano dando vita a una celebrazione che appartiene profondamente alla memoria collettiva dei Montesi.



San Rocco torna dunque protagonista di una giornata attesa per un intero anno, capace di riportare nelle strade della città generazioni diverse e di riunire residenti, visitatori ed emigrati in un'unica grande comunità.



Per Montescaglioso il 20 agosto è davvero il giorno più lungo: una giornata di fede, emozioni e tradizioni che, ancora una volta, racconta l'identità di una città e il legame indissolubile con il suo Santo Patrono.

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