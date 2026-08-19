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Arci FrancaViva presenta Monografie VII  Lucio Battisti

19/08/2026

Martedi 25 Agosto alle ore 21.00 in piazza Mainieri a Francavilla in Sinni è in programma lo spettacolo Monografie VII- In un mondo che.. - Lucio Battisti  a cura del Circolo Arci FrancaViva e con il patrocinio del Comune di Francavilla in Sinni.
Monografie è uno spettacolo di teatro-canzone che ripercorre la vita e la carriera di un artista del panorama musicale ed è interamente ideato, scritto, recitato, musicato e cantato dai soci del Circolo.

Le scorse edizioni hanno visto protagonisti : Fabrizio de Andrè, Rino Gaetano, Pino Daniele, Lucio Dalla, Domenico Modugno, Raffaella Carrà.

Questa settima edizione sarà dedicata ad un artista eccezionale, unicona della musica italiana: Lucio Battisti.

Si ripercorrerà la sua vita attraverso le canzoni suonate live dai ragazzi del Circolo Arci FrancaViva e, parallelamente, si svolgerà sulla scena uno spettacolo teatrale nel quale si affronteranno temi quali il ritiro sociale e il ruolo fondamentale delle associazioni nell'intercettare il disagio giovanile e nel creare nuovi stimoli.

Una ragazza. Quattro pareti che proteggono e imprigionano. Un universo di pensieri accumulati nel disordine e una voce alla radio che sembra parlare proprio di lei. Un viaggio emotivo nella fragilità e nel coraggio invisibile che serve per tornare a sporgersi verso la vita.



Monografie è innanzitutto un operazione sociale, un contenitore di talenti, un palco su cui ognuno può trovare il proprio spazio, un posto in cui essere liberi, una dimensione in cui stare insieme diventa la cosa più importante.



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