Spettacolo e grandi emozioni nel comune di Abriola per l'esibizione di ballo delle allieve della scuola di Antonietta De Stefano che rientra nel nutrito cartellone estivo Estate Abriolana promosso dal Comune di Abriola, dalla Provincia di Potenza, dalla Regione Basilicata, dall'Apt, dal Pon, dala Pro Loco di Abriola, dall'Azione Cattolica, dall'Avis Comunale di Abriola, dall'Associazione Pubblica Assistenza di Abriola, dal Servizio Civile di Abriola, dal Gruppo Sportivo Abriola, dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Abriola. Lo spettacolo si è svolto nella Piazzetta Belvedere San Valentino del comune abriolano. Antonietta De Stefano, titolare della Scuola di Ballo So Pretty Dance Club che ha sede ad Abriola ha prodotto per il quarto anno uno spettacolo di danza, con balli di ogni genere, le coreografie sono state curate dalla stessa De Stefano che ha lavorato con due gruppi nel corso della serata di Abriola uno di bambini di età compresa tra i quattro e i cinque anni e un secondo composto da adolescenti di età compresa tra i dieci e i quattordici anni. Ha presentato la serata Gianluca Giannica giovane di Abriola che ha dato linfa e sostanza alla serata. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale di Abriola e il Sindaco Romano Triunfo che ci permettono di utilizzare il Palazzetto dello Sport per poter fare le prove tutto l'anno e poi portare in scena lo spettacolo ogni anno nel mese di agosto. Durante l'esibizione si sono svolti cinque balli ciascuno divisi per gruppi e il tutto si è aperto con una sfilata per far conoscere le ballerine e un ballo finale con tutti e due i gruppi uniti con i teli simili ad elementi di ginnastica artistica. La serata si è conclusa con gli scroscianti applausi del pubblico presente. Si è trattato di un evento che viene atteso con ansia da tutta la comunità di Abriola.