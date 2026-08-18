Sceneggiatura, recitazione e montaggio: nel paese del Vulture l'oratorio diventa set a cielo aperto e scuola di vita. Il cortometraggio, organizzato dalla Parrocchia Santa Maria ad Nives con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Atella, sarà svelato domenica 13 settembre.



Imparare a scrivere una sceneggiatura, recitare, fare le riprese, montare il girato e realizzare un vero cortometraggio.



Ad Atella la Parrocchia Santa Maria ad Nives, ha consentito a ragazzine e ragazzini tra gli 8 e i 12 anni, di partecipare a un laboratorio di cinema gratuito e coinvolgente.



Per una settimana i giovani partecipanti sono stati attori, sceneggiatori, registi e cineoperatori. Gli spazi delloratorio si sono trasformati in un set a cielo aperto ma anche in luogo di riflessione e socialità.



Il tema del cortometraggio, infatti, è stato il bullismo e il laboratorio ha permesso ai giovani partecipanti di analizzare le prevaricazioni spesso derubricate a semplici scherzi, di capire le dinamiche del branco e la neutralità che alimenta il fenomeno, ma soprattutto di vedere dallinterno lisolamento e la sofferenza della vittima.



Un laboratorio di cinema ma anche di crescita sociale e individuale voluto dalla Parrocchia e realizzato in collaborazione con BweB, Vybra e FuoriRotta APS.



Il cortometraggio realizzato dai ragazzi sarà presentato alla comunità domenica 13 settembre 2026 nel giardino Saraceno.