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|San Fele:Caporaso racconta il legame tra poesia, natura e spiritualità
18/08/2026
|Dalle migliaia di visitatori arrivati a San Fele per il Ferragosto alle Cascate, alla sfida di consolidare e prolungare lattenzione turistica sul territorio attraverso la cultura: nasce con questo obiettivo San Fele, Borgo dellanima, il nuovo video-spot dedicato al paese lucano, con la partecipazione del poeta e scrittore lucano Gianluca Caporaso, autore del recente "Le cime di Arturo " (Salani), e dellattrice Laura Sellari.
È Caporaso, già vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi, a guidare il racconto audiovisivo, mettendo in relazione poesia, fede, natura e identità dei luoghi. Alle sue parole si affianca linterpretazione di Sellari della poesia Corrispondenze di Charles Baudelaire, scelta per evocare il rapporto profondo tra luomo e il paesaggio naturale.
Il video nasce da unidea di Mario Esposito ed è realizzato nellambito delle azioni sostenute dal Comune di San Fele per il Patrimonio Culturale Intangibile a valere sul POC Basilicata 2014-2020. Il progetto si inserisce in particolare nellazione Spiritualia, dedicata alla valorizzazione di quella dimensione spirituale che, nel corso dei secoli, ha contribuito a costruire lidentità dei luoghi e delle comunità.
Le riprese sono state avviate nel luglio scorso in occasione di Francesco sulle vie del cuore, iniziativa istituzionale promossa dal Simposio delle Muse ETS nellambito di un progetto speciale nazionale per il teatro prodotto dal Premio Penisola Sorrentina, nel quadro delle celebrazioni per lottavo centenario della morte di Francesco dAssisi.
San Fele, Borgo dellanima non nasce dunque soltanto come strumento di documentazione e divulgazione, ma punta a utilizzare il linguaggio della cultura per rafforzare la narrazione turistica del territorio. La poesia diventa così un dispositivo di promozione: non soltanto si racconta un luogo, ma si crea attraverso le parole e le immagini una relazione emotiva con chi quel luogo deve ancora scoprirlo.
Loperazione si colloca in una fase particolarmente favorevole per San Fele, che nelle settimane di maggiore affluenza turistica ha visto le proprie Cascate diventare uno degli attrattori più visitati dellarea. Lobiettivo è ora trasformare questo crescente interesse in una promozione capace di andare oltre la stagione estiva, facendo della cultura e del patrimonio immateriale un vero veicolo di marketing territoriale.
Un racconto audiovisivo pensato per uscire dai confini del territorio e accompagnare il trend turistico del borgo attraverso una comunicazione capace di unire identità, cultura e promozione.
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