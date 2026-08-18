Dalle migliaia di visitatori arrivati a San Fele per il Ferragosto alle Cascate, alla sfida di consolidare e prolungare lattenzione turistica sul territorio attraverso la cultura: nasce con questo obiettivo San Fele, Borgo dellanima, il nuovo video-spot dedicato al paese lucano, con la partecipazione del poeta e scrittore lucano Gianluca Caporaso, autore del recente "Le cime di Arturo " (Salani), e dellattrice Laura Sellari.



È Caporaso, già vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi, a guidare il racconto audiovisivo, mettendo in relazione poesia, fede, natura e identità dei luoghi. Alle sue parole si affianca linterpretazione di Sellari della poesia Corrispondenze di Charles Baudelaire, scelta per evocare il rapporto profondo tra luomo e il paesaggio naturale.



Il video nasce da unidea di Mario Esposito ed è realizzato nellambito delle azioni sostenute dal Comune di San Fele per il Patrimonio Culturale Intangibile a valere sul POC Basilicata 2014-2020. Il progetto si inserisce in particolare nellazione Spiritualia, dedicata alla valorizzazione di quella dimensione spirituale che, nel corso dei secoli, ha contribuito a costruire lidentità dei luoghi e delle comunità.



Le riprese sono state avviate nel luglio scorso in occasione di Francesco sulle vie del cuore, iniziativa istituzionale promossa dal Simposio delle Muse ETS nellambito di un progetto speciale nazionale per il teatro prodotto dal Premio Penisola Sorrentina, nel quadro delle celebrazioni per lottavo centenario della morte di Francesco dAssisi.



San Fele, Borgo dellanima non nasce dunque soltanto come strumento di documentazione e divulgazione, ma punta a utilizzare il linguaggio della cultura per rafforzare la narrazione turistica del territorio. La poesia diventa così un dispositivo di promozione: non soltanto si racconta un luogo, ma si crea attraverso le parole e le immagini una relazione emotiva con chi quel luogo deve ancora scoprirlo.



Loperazione si colloca in una fase particolarmente favorevole per San Fele, che nelle settimane di maggiore affluenza turistica ha visto le proprie Cascate diventare uno degli attrattori più visitati dellarea. Lobiettivo è ora trasformare questo crescente interesse in una promozione capace di andare oltre la stagione estiva, facendo della cultura e del patrimonio immateriale un vero veicolo di marketing territoriale.



Un racconto audiovisivo pensato per uscire dai confini del territorio e accompagnare il trend turistico del borgo attraverso una comunicazione capace di unire identità, cultura e promozione.