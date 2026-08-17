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Jovanotti in bici a Matera con il Jovagiro

17/08/2026

Sorpresa a Matera per larrivo di Jovanotti, che ha fatto tappa nella Città dei Sassi con il suo Jovagiro, la carovana in bicicletta che sta accompagnando il cantante nel viaggio verso Catanzaro, dove prosegue il tour del Jova Summer Party. La carovana, proveniente da Altamura dopo aver attraversato Castel del Monte, è stata intercettata dallApt Basilicata e convinta a fermarsi in città.

Jovanotti ha visitato il Palombaro Lungo, la grande cisterna sotterranea nel cuore di Matera, e ha fatto una sosta allOpen Space dellApt in piazza Vittorio Veneto, dove è stato accolto dalla direttrice Margherita Sarli. Numerosi fan e bambini hanno circondato il cantante, che non ha rinunciato allaffaccio sui Sassi.




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