|
|
|Jovanotti in bici a Matera con il Jovagiro
17/08/2026
|Sorpresa a Matera per larrivo di Jovanotti, che ha fatto tappa nella Città dei Sassi con il suo Jovagiro, la carovana in bicicletta che sta accompagnando il cantante nel viaggio verso Catanzaro, dove prosegue il tour del Jova Summer Party. La carovana, proveniente da Altamura dopo aver attraversato Castel del Monte, è stata intercettata dallApt Basilicata e convinta a fermarsi in città.
Jovanotti ha visitato il Palombaro Lungo, la grande cisterna sotterranea nel cuore di Matera, e ha fatto una sosta allOpen Space dellApt in piazza Vittorio Veneto, dove è stato accolto dalla direttrice Margherita Sarli. Numerosi fan e bambini hanno circondato il cantante, che non ha rinunciato allaffaccio sui Sassi.
archivio
|ALTRE NEWS
|17/08/2026 - Jovanotti in bici a Matera con il Jovagiro
Sorpresa a Matera per larrivo di Jovanotti, che ha fatto tappa nella Città dei Sassi con il suo Jovagiro, la carovana in bicicletta che sta accompagnando il cantante nel viaggio verso Catanzaro, dove prosegue il tour del Jova Summer Party. La carovana, proveniente da Al...-->continua
|
|
|17/08/2026 - Rotonda: 23 e 24 agosto Forte e Chiara in scena con Il teatro
prima del teatro
Un tecnico maldestro, una prima donna che non vuole condividere i camerini, attori che arrivano in ritardo, un regista preoccupato per i protagonisti ma che invece di tranquillizzarli crea ancora più caos. Ma anche bottoni che si perdono o scambi di vestiti. C...-->continua
|
|
|17/08/2026 - Il jazz dal concerto alla lezione
Palazzo San Gervasio la nuova meta della 39^ edizione del Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata, organizzato dall'associazione culturale materana Onyx Jazz Club. Si chiude qui il ciclo di appuntamenti agostani dedicati ai comuni, attraverso un itinerar...-->continua
|
|
|17/08/2026 - San Valentino, Abriola celebra il suo Patrono tra fede e tradizione
Devozione, partecipazione e tanta fede. Elementi nevralgici per la Comunità di Abriola che domenica pomeriggio si è radunata intorno al suo Santo Patrono, San Valentino nel corso della Messa Solenne, la processione e la leggenda del grano curata dall'Azione Ca...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV