Devozione, partecipazione e tanta fede. Elementi nevralgici per la Comunità di Abriola che domenica pomeriggio si è radunata intorno al suo Santo Patrono, San Valentino nel corso della Messa Solenne, la processione e la leggenda del grano curata dall'Azione Cattolica di Abriola e seguita da uno spettacolo teatrale. Tutto questo nell'ambito del cartellone elaborato dal Comune di Abriola denominato Estate Abriolana promosso di concerto con la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, l'Apt Basilicata, il Pon Operativo Regionale, l'Avis Comunale di Abriola, la Pro Loco Comunale, l'Associazione Pubblica Assistenza di Abriola, il Servizio Civile di Abriola, il Gruppo Sportivo di Abriola e la Parrocchia Santa Maria Maggiore. Un momento di grande devozione, di partecipazione e intensa spiritualità ha fatto da sfondo ad una celebrazione religiosa, officiata dal parroco don Dino Lasalvia che ha riunito i fedeli di Abriola nel nome e nel ricordo di San Valentino. Una comunità unita, ha così dato il suo contributo alla festa in onore di San Valentino. Sono 30 anni ormai che si fa questa processione che ricorda la leggenda di San Valentino, leggendariamente è legato al comune di Abriola. Quindi la processione viene spesso interrotta da quadri plastici, da momenti celebrativi, che parlano della leggenda, della mancanza di grano, una carestia, la peste e la morte di fame, i contadini pugliesi che ricevono la visita di uno sconosciuto che paga il grano con l'anello. Quando questi contadini pugliesi salgono ad Abriola per la transumanza portando il grano che quest'uomo ha comprato riconoscono alla statua di San Valentino che quell'uomo ha comprato restituiscono l'anello. Alla processione hanno preso patte tanti emigranti pronti a tributare l'omaggio al Santo Patrono San Valentino nel segno della riconoscenza e della profonda devozione e stima.