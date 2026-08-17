San Giorgio Lucano si prepara a vivere una serata speciale in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco. Martedì 18 agosto, Piazza San Rocco farà da cornice a una nuova tappa del Lucania Summer Festival, con inizio alle ore 22:00 e ingresso gratuito.



Al centro della serata ci sarà Michele Musillo, ideatore e protagonista del format, con una proposta musicale dedicata alle atmosfere e ai grandi successi degli anni 90. In consolle ci sarà anche Swipe, mentre Mr Bix Voice accompagnerà lo spettacolo con la sua voce e la sua energia.



La serata sarà arricchita dalla presenza del gruppo folk La Pacchianella, che porterà in scena la tradizione popolare lucana attraverso musica, balli e cultura del territorio.



A presentare levento sarà la giornalista Cristina Longo, voce ufficiale e presentatrice del Lucania Summer Festival. Il suo ruolo sarà quello di introdurre il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale, fatto di sonorità, ricordi ed emozioni, attraverso latmosfera degli anni 90 e lenergia che da sempre caratterizza il festival.



Il Lucania Summer Festival continua così il suo percorso nelle piazze lucane con un format che mette insieme musica, intrattenimento e identità territoriale. Un progetto capace di trasformare gli spazi delle comunità in luoghi di festa e aggregazione, coinvolgendo generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica.



La tappa di San Giorgio Lucano si inserisce nel programma dei festeggiamenti dedicati a San Rocco e propone un appuntamento che unisce il divertimento e le sonorità della musica dance al valore delle tradizioni popolari lucane.



Lappuntamento è per martedì 18 agosto, dalle ore 22:00, in Piazza San Rocco a San Giorgio Lucano. Lingresso è gratuito.



Una notte tra musica, folklore e atmosfere anni 90, per vivere insieme un nuovo viaggio nel cuore della Basilicata.