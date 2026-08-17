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|A Nova Siri una regista argentina conquista la tappa di Cinemadamare
17/08/2026
|Si è conclusa a Nova Siri la settima tappa del Cinemadamare Travelling Campus 2026, giunto alla 24ª edizione. La Weekly Competition è stata vinta da Il figlio e il vitello della regista argentina Violeta Montoya, premiato anche per produzione, fotografia e interpretazione. Assegnati inoltre i riconoscimenti per sceneggiatura, montaggio e suono. Per una settimana filmmaker di 32 nazionalità hanno lavorato nel borgo lucano, coinvolgendo comunità e territorio. Il tour proseguirà fino al 21 settembre, quando terminerà a Montpellier-Sète. Di seguito riportiamo il comunicato stampa.
Si è conclusa, a Nova Siri, la settima tappa del Cinemadamare Travelling Campus 2026, giunto alla 24esima edizione. A conquistare il titolo di Miglior Film, nella Weekly Competition, è stato Il Figlio e il vitello firmato dalla regista argentina Violeta Montoya. Nel corso della serata sono stati assegnati anche tutti i premi tecnici, consegnati dalla vicesindaca di Nova Siri, Maria Giuseppina Pugliese, ai giovani filmmaker protagonisti della settimana. Il figlio e il vitello, di Violeta Montoya, fa incetta di premi, aggiudicandosi anche i riconoscimenti per la Miglior Produzione, la Miglior Fotografia (Carlos Alabern Von Rose), e la Miglior Attrice (Aisling Lenti). Il premio per la Miglior Sceneggiatura è stato invece assegnato a Love Fogelquist e Renata Lorenzi per Aftercigarettes. A vincere il premio per il Miglior Montaggio è stato Aratrik Debnath per 7 minutes di Luca Sotgiu, mentre il riconoscimento per il Miglior Suono è stato condiviso tra due produzioni: Achille Outy-Daguin, Lucero Abbate e Natalia Stopani per We die yet we dance di Natalia Stopani, e Achille Outy-Daguin e Paul Valynseele per The Cure di Boston Butcher. Il festival itinerante, partito il 26 giugno, sta percorrendo lItalia e terminerà il suo tour il 21 settembre a Montpellier-Sète in Francia. La kermesse ha fatto ritorno nel borgo lucano di Nova Siri dove tutto è cominciato nel 2003, confermandosi un appuntamento capace di richiamare filmmaker da 32 nazionalità diverse e di coinvolgere lintera comunità. Liniziativa, inserita nel progetto Sentieri del Benessere insieme ai Comuni di Latronico, San Severino Lucano, Rotonda e Chiaromonte, ha trasformato per unintera settimana vie e piazze del paese in un set a cielo aperto diffuso. Cinemadamare non è un semplice festival cinematografico, ma un format che chiede ai partecipanti di scrivere, girare e montare un cortometraggio, utilizzando il territorio ospitante come scenografia, ispirazione e, spesso, vero e proprio co-protagonista della storia. Come ha sottolineato il Direttore di Cinemadamare, Franco Rina, a Nova Siri questa formula ha trovato piena accoglienza, radicandosi con naturalezza: nei giorni di produzione, borgo e litorale si sono riempiti di troupe internazionali al lavoro, con il coinvolgimento attivo di cittadini, attività commerciali e istituzioni locali. Tantissimi short-movies hanno preso vita in pochissimi giorni, raccontando Nova Siri attraverso sguardi e sensibilità diverse, spesso inedite. Ed è proprio questo lo spirito del format: creare un incontro autentico tra cinema e territorio, che lasci un segno in entrambi. Il direttore ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale al Sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, per lospitalità riservata alla carovana e per il prezioso sostegno offerto, oltre allAssessore regionale alla Sanità della Basilicata, Cosimo Latronico, per la sua partecipazione e per la vicinanza mostrata al progetto. Da parte dellamministrazione comunale è stata espressa piena soddisfazione. Il Sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, ha sottolineato come Cinemadamare abbia portato energia, creatività e visibilità al territorio, manifestando lorgoglio per aver ospitato una tappa così partecipata e per aver contribuito alla realizzazione di tanti progetti cinematografici. Il primo cittadino ha aggiunto che iniziative come questa dimostrano quanto la cultura e il cinema possano diventare motore di promozione e coesione per le comunità, strumento di sviluppo e valorizzazione del territorio. Molto seguite anche le serate dedicate al cinema allaperto, con la proiezione dei film Nonostante di Valerio Mastrandrea e Crudelia di Craig Gillespie. La tappa di Nova Siri va, dunque, oltre la semplice produzione cinematografica, configurandosi come un vero laboratorio culturale, capace di generare connessioni, visioni e nuove narrazioni, e di lasciare uneredità che va oltre la settima arte, diventando comunità. La Carovana di Cinemadamare -il più lungo campus itinerante al mondo per la cinematografia e laudiovisivo- è già ripartita pronta a coinvolgere nuove comunità, in Italia e all'estero, e nuovi giovani autori in un viaggio creativo che continua, tappa dopo tappa.
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