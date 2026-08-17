Una serata intensa, elegante e ricca di emozioni ha consacrato il successo dell'XI edizione del Festival "Pomarico Celebra Vivaldi", svoltosi ieri sera nella splendida cornice della Corte del Palazzo Marchesale Donnaperna.

Un pubblico numeroso ha gremito la Corte, accogliendo artisti, musicisti, studiosi, scrittori e ospiti giunti per condividere un appuntamento che, ancora una volta, ha saputo unire musica, arte, letteratura, poesia e memoria, confermandosi come una delle manifestazioni culturali più originali e prestigiose della Basilicata dedicate ad Antonio Vivaldi.

A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza di Rai 3 Basilicata, a testimonianza dell'interesse suscitato da una manifestazione che ha ormai superato i confini locali e si distingue per lo spessore del suo progetto artistico e culturale.

La serata si è aperta nel segno della memoria con un omaggio al Prof. Antonio Bonavista, nel quindicesimo anniversario della sua scomparsa. A lui si deve l'intuizione e la ricerca che hanno portato alla riscoperta delle origini pomaricane della famiglia di Antonio Vivaldi, attraverso gli studi dedicati a Camillo Calicchio, nonno del compositore, e Camilla Calicchio, madre del grande musicista veneziano.

Un'eredità culturale che continua a vivere attraverso il Festival e attraverso l'impegno della Presidente Anna Bonavista (sorella del prof. Bonavista)e del "Comitato Vivaldiano Antonio Bonavista", che con passione ne portano avanti la memoria e il progetto.

Il programma ha regalato al pubblico momenti di grande intensità: dalla musica del Maestro Vito Soranno, artista di fama internazionale, all'incontro dedicato al metodo Il Segreto di Paganini del musicologo Luigi Pentasuglia, con il relatore Alessandro Scandiffio; dalle suggestive Armonie tra il Settecento e l'Ottocento del Quintetto L'Altro '900 al momento poetico Il Canto delle Radici, dedicato al legame tra Pomarico e Venezia e alle radici familiari di Vivaldi.

Particolarmente apprezzato anche il momento dedicato all'arte, con la presentazione dell'artista di fama internazionale Giovanni Spinazzola, arricchita dalla proiezione delle sue opere e dalla lettura della testimonianza inviata dal giornalista Cardone.

A chiudere il percorso artistico della serata è stato il concerto "Sotto le Stelle  Romanticismo e Novecento", affidato ancora una volta al Quintetto L'Altro '900, che ha accompagnato il pubblico in un raffinato viaggio musicale, prima del momento conclusivo dedicato ai riconoscimenti.

Tre i prestigiosi premi assegnati nel corso della serata.

Il Pomaricum  Premio alla Musica "Antonio Vivaldi" è stato conferito al Maestro Vito Soranno, per l'alto valore artistico e musicale della sua attività.

Il Pomaricvm Premio "Pomarico Celebra Vivaldi", riservato alle opere letterarie, è stato assegnato al musicologo Luigi Pentasuglia, per il suo contributo alla conoscenza e alla divulgazione della cultura musicale.

Il Pomaricvm  Premio all'Arte "Antonio Bonavista" è stato invece conferito all'artista Giovanni Spinazzola, riconoscendo il valore della sua ricerca e della sua espressione artistica.

La serata si è conclusa tra gli applausi, lasciando nella Corte del Palazzo Marchesale il senso di una comunità riunita attorno alla cultura, alla memoria e alla bellezza.

Il successo dell'XI edizione conferma la forza di un progetto nato dalla passione e dalla ricerca del Prof. Antonio Bonavista e oggi portato avanti con determinazione dal Comitato Vivaldiano. Un percorso che continua a raccontare il legame tra Pomarico e Vivaldi, trasformando una storia del passato in un patrimonio vivo per il presente e per il futuro.

E mentre cala il sipario su questa intensa edizione, resta già nell'aria un nuovo appuntamento: l'arrivederci alla XII edizione di "Pomarico Celebra Vivaldi", nel segno della musica, dell'arte, della cultura e di quella memoria che continua a non spegnersi.