Musica medievale e grande cinema tornano protagonisti nei castelli della Basilicata. Mercoledì 20 agosto, il loggiato del Castello Pirro del Balzo di Venosa ospiterà il terzo appuntamento di Fantastico Cinema  immagini e musica dal Medioevo in Basilicata, con il concerto degli Anonima Frottolisti e, a seguire, la proiezione de Il leone dinverno di Anthony Harvey. La rassegna è curata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, nellambito del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.



La serata prenderà il via alle 19.30 con il concerto degli Anonima Frottolisti, ensemble che condurrà il pubblico nelle atmosfere musicali del Medioevo attraverso sonorità e strumenti legati alla tradizione dellepoca, tra cui ghironda, cornetto e ribeca. Un viaggio musicale che entrerà in dialogo con la cornice del Castello Pirro del Balzo, facendo rivivere attraverso la musica suggestioni e atmosfere del passato.



Alle 20.30 sarà invece il cinema a diventare protagonista con la proiezione de Il leone dinverno (1968), diretto da Anthony Harvey. Ambientato nel XII secolo, il film porta sullo schermo gli intrighi politici e familiari della corte di Enrico II dInghilterra, trasformando la lotta per la successione al trono in un racconto di potere, ambizione e conflitti dinastici.



Quella di Venosa sarà la terza tappa di un percorso che ha già attraversato due luoghi simbolo del patrimonio medievale lucano. La rassegna ha preso il via il 12 luglio al Castello di Lagopesole, con il concerto Lux Mundi. La musica a corte di Federico II e la successiva proiezione de Il destino di un cavaliere. Il secondo appuntamento, ospitato il 19 luglio al Castello di Monteserico di Genzano di Lucania, ha visto protagonista il cineconcerto Mirabile Visione, con il film muto del 1921 accompagnato dal vivo dal Maestro Claudio Brizi e dalla narrazione di Carlo Cristofaro.



«Dopo le emozioni vissute a Lagopesole e Monteserico, Fantastico Cinema arriva a Venosa, in un altro luogo straordinario del patrimonio della Basilicata  sottolinea la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello . Saranno ancora una volta il cinema e la musica a permetterci di attraversare il Medioevo con linguaggi capaci di parlare al pubblico di oggi. È il senso di questa rassegna: creare un dialogo tra le opere cinematografiche, le sonorità dellepoca e i luoghi che custodiscono la nostra storia, offrendo unesperienza culturale che valorizza allo stesso tempo il patrimonio e il territorio».



Dopo Venosa, Fantastico Cinema si concluderà il 26 agosto, alle 20.30, al Castello di Palazzo San Gervasio con Da Giullare a poverello, incontro dedicato al modo in cui il cinema ha raccontato la vita, le opere e il messaggio di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte. Protagonista sarà Frate Simone Gastaldi, con incursioni nelle sequenze dei film di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli e Liliana Cavani e laccompagnamento musicale di arpa e flauto. A seguire sarà proiettato Francesco, giullare di Dio (1950) di Roberto Rossellini.



Le proiezioni della rassegna sono introdotte dalla presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, mentre la direzione musicale degli eventi è affidata al Maestro Pasquale Menchise. Lingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

