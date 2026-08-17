|
|
|Fantastico Cinema, il 20 agosto a Venosa il terzo appuntamento
17/08/2026
|Musica medievale e grande cinema tornano protagonisti nei castelli della Basilicata. Mercoledì 20 agosto, il loggiato del Castello Pirro del Balzo di Venosa ospiterà il terzo appuntamento di Fantastico Cinema immagini e musica dal Medioevo in Basilicata, con il concerto degli Anonima Frottolisti e, a seguire, la proiezione de Il leone dinverno di Anthony Harvey. La rassegna è curata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, nellambito del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.
La serata prenderà il via alle 19.30 con il concerto degli Anonima Frottolisti, ensemble che condurrà il pubblico nelle atmosfere musicali del Medioevo attraverso sonorità e strumenti legati alla tradizione dellepoca, tra cui ghironda, cornetto e ribeca. Un viaggio musicale che entrerà in dialogo con la cornice del Castello Pirro del Balzo, facendo rivivere attraverso la musica suggestioni e atmosfere del passato.
Alle 20.30 sarà invece il cinema a diventare protagonista con la proiezione de Il leone dinverno (1968), diretto da Anthony Harvey. Ambientato nel XII secolo, il film porta sullo schermo gli intrighi politici e familiari della corte di Enrico II dInghilterra, trasformando la lotta per la successione al trono in un racconto di potere, ambizione e conflitti dinastici.
Quella di Venosa sarà la terza tappa di un percorso che ha già attraversato due luoghi simbolo del patrimonio medievale lucano. La rassegna ha preso il via il 12 luglio al Castello di Lagopesole, con il concerto Lux Mundi. La musica a corte di Federico II e la successiva proiezione de Il destino di un cavaliere. Il secondo appuntamento, ospitato il 19 luglio al Castello di Monteserico di Genzano di Lucania, ha visto protagonista il cineconcerto Mirabile Visione, con il film muto del 1921 accompagnato dal vivo dal Maestro Claudio Brizi e dalla narrazione di Carlo Cristofaro.
«Dopo le emozioni vissute a Lagopesole e Monteserico, Fantastico Cinema arriva a Venosa, in un altro luogo straordinario del patrimonio della Basilicata sottolinea la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello . Saranno ancora una volta il cinema e la musica a permetterci di attraversare il Medioevo con linguaggi capaci di parlare al pubblico di oggi. È il senso di questa rassegna: creare un dialogo tra le opere cinematografiche, le sonorità dellepoca e i luoghi che custodiscono la nostra storia, offrendo unesperienza culturale che valorizza allo stesso tempo il patrimonio e il territorio».
Dopo Venosa, Fantastico Cinema si concluderà il 26 agosto, alle 20.30, al Castello di Palazzo San Gervasio con Da Giullare a poverello, incontro dedicato al modo in cui il cinema ha raccontato la vita, le opere e il messaggio di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte. Protagonista sarà Frate Simone Gastaldi, con incursioni nelle sequenze dei film di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli e Liliana Cavani e laccompagnamento musicale di arpa e flauto. A seguire sarà proiettato Francesco, giullare di Dio (1950) di Roberto Rossellini.
Le proiezioni della rassegna sono introdotte dalla presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, mentre la direzione musicale degli eventi è affidata al Maestro Pasquale Menchise. Lingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|17/08/2026 - A Ferrandina torna La Domenica del Villaggio: tradizione, comunità e divertimento per grandi e piccoli
Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 10:00, in Piazzetta Caracciolo (Rione Pìzz Falcòn) a Ferrandina, torna La Domenica del Villaggio, giunta alla sua quarta edizione.
Liniziativa, organizzata da Lo Scoiattolo Aps nellambito del cartellone estivo Estarte 2026, con i...-->continua
|
|
|17/08/2026 - Lucania Summer Festival - Il 18 agosto San Giorgio lucano
San Giorgio Lucano si prepara a vivere una serata speciale in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco. Martedì 18 agosto, Piazza San Rocco farà da cornice a una nuova tappa del Lucania Summer Festival, con inizio alle ore 22:00 e ingresso gratuito.
...-->continua
|
|
|17/08/2026 - A Nova Siri una regista argentina conquista la tappa di Cinemadamare
Si è conclusa a Nova Siri la settima tappa del Cinemadamare Travelling Campus 2026, giunto alla 24ª edizione. La Weekly Competition è stata vinta da Il figlio e il vitello della regista argentina Violeta Montoya, premiato anche per produzione, fotografia e i...-->continua
|
|
|17/08/2026 - Mostra bibliografica della Biblioteca Comunale Racioppi di Moliterno
Un incunabolo e due cinquecentine, conservati nella Biblioteca comunale Giacomo Racioppi di Moliterno, saranno esposti per la prima volta al pubblico in occasione della mostra bibliografica IN CUNAE IN CULLA. Gli esordi della rivoluzione della conoscenza, ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV