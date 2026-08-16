Tutti raccontano la Basilicata nel mese di agosto: i paesi che si riempiono, le feste patronali, le piazze illuminate, il ritorno di chi è partito e, per qualche settimana, ritrova le proprie radici. È limmagine più conosciuta della regione, quella che ogni estate torna a vivere e a essere celebrata.



Ma cosa accade quando lestate finisce? Cosa significa vivere la Basilicata negli altri undici mesi dellanno, quando le piazze si svuotano, il silenzio torna protagonista e chi resta continua a costruire il proprio presente tra contraddizioni, bellezza e desiderio di futuro?



A queste domande provano a rispondere RockAM e CATULLO, due artisti lucani che, attraverso sensibilità e linguaggi differenti, raccontano lautenticità dellessere lucani oggi. Ad accompagnarli nella produzione musicale cè Kid Howl, che contribuisce a dare forma a un sound capace di mettere in dialogo tradizione e contemporaneità.



Il loro incontro dà vita a una canzone che affonda le proprie radici nella tradizione musicale della Basilicata, ma sceglie di guardare avanti, sperimentando nuove sonorità e contaminazioni tra generi. Un lavoro corale e ricercato anche nella fase realizzativa: il brano è stato infatti registrato negli storici studi del CET di Mogol, dove Francesca Giannizzari, Marco Quaranta, Giuseppe De Bona, Rocco Prudente e Mariangela Di Grazia hanno inciso i cori, mentre lo stesso Rocco Prudente si è occupato della registrazione del kazoo. La cura del mix e del master è stata affidata a Loris Santorsola di Bernalda, che ha rifinito lequilibrio sonoro del brano. A completare il progetto sul piano visivo sono la regia e il montaggio del video, curati da Mattia Giorgio, affiancato da Vincenzo Rossi per il backstage.



Il risultato è un dialogo tra memoria e innovazione: un brano che conserva il patrimonio culturale e identitario del territorio, reinterpretandolo attraverso una scrittura contemporanea e una produzione moderna, capace di avvicinare la musica tradizionale a nuove generazioni di ascoltatori.



Più che un omaggio nostalgico, il progetto vuole essere il racconto di una Basilicata vissuta ogni giorno, lontano dagli stereotipi e dalle narrazioni stagionali, dove la tradizione non è un ricordo immobile, ma una materia viva da trasformare e rinnovare. Una testimonianza di come le radici possano continuare a ispirare nuovi linguaggi, mantenendo intatta la propria autenticità.

