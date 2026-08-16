Continua a ritmo tambureggiante la programmazione del Comune di Abriola nell'ambito del cartellone estivo Estate Abriolana, organizzata di concerto con la Regione Basilicata, il Programma Operativo Fesr, la Provincia di Potenza, l'Apt Basilicata, l'Avis Comunale di Abriola, l'Associazione Pubblica Assistenza Abriola, il Servizio Civile Universale, il Gruppo Sportivo Abriola, l'Azione Cattolica e la Parrocchia Santa Maria Maggiore. Doppio appuntamento infatti quello previsto per domani nel centro abriolano. Nel pomeriggio alle 18 nella piazzetta San Pietro si terrà l'iniziativa culturale e musicale promossa dalla Pro Loco diretta da Alberto Federici dal titolo: Parole, musica e... la ragazza del tempo. Un momento musicale, conviviale attende la comunità abriolana all'insegna del divertimento, del relax e della profonda vocazione culturale. Tutto questo grazie al proficuo lavoro svolto da Alberto Federici e dai componenti della Pro Loco che hanno dato un contributo determinante per l'organizzazione degli eventi di questa estate. A seguire, alle 21, dunque in serata spazio all'esibizione di ballo delle allieve della scuola di Antonietta De Stefano che si esibiranno nella splendida location della Piazzetta Belevedere San Valentino.