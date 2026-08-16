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|Lauria, torna il Palio delle Galline: 12 contrade in gara per la quinta edizione
16/08/2026
|Lunedì 17 agosto, la contrada Melara di Lauria ospita la quinta edizione del Palio delle Galline, evento simbolo di Melara in Festa, inserito nei tradizionali festeggiamenti in onore del Beato Domenico Lentini.
Nato come appuntamento di comunità, il Palio è cresciuto anno dopo anno, conquistando un pubblico sempre più numeroso e arrivando ad attirare spettatori anche dalle regioni limitrofe, diventando uno degli appuntamenti più originali e attesi dellestate lucana. Alle 18:30, dodici contrade si sfideranno in una gara originale, imprevedibile e tutta da vivere, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età e di regalare risate e divertimento.
Il Palio sarà il cuore di unintera giornata dedicata alla festa e alla convivialità. A fare da cornice, la Sagra dei Fusilli, espressione della tradizione enogastronomica locale, insieme allanimazione per bambini, alla gara di briscola e alla serata musicale.
Melara in Festa diventa così unoccasione per ritrovarsi e vivere insieme fede, tradizione, gastronomia e spettacolo.
Ledizione 2026 si svolge con il patrocinio della Città di Lauria, della Pro Loco di Lauria e dellUNPLI Basilicata.
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