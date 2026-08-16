Dal 18 al 21 agosto clou dei festeggiamenti a Montescaglioso per il patrono San Rocco 16/08/2026 Montescaglioso si prepara alle Feste Patronali 2026: San Rocco protagonista di una delle feste più importanti della Basilicata

Montescaglioso si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e popolari più importanti e partecipati della Basilicata. Le Feste Patronali in onore di San Rocco rappresentano per la comunità montese molto più di una ricorrenza religiosa: sono un momento nel quale fede, tradizione, musica, memoria e identità si incontrano, richiamando ogni anno cittadini, emigrati e visitatori.

Dal 31 luglio al 24 agosto 2026, un ricco calendario di celebrazioni accompagnerà Montescaglioso in un lungo percorso di devozione e festa, con solenni celebrazioni religiose, processioni, concerti bandistici, spettacoli, luminarie e appuntamenti che appartengono da generazioni alla storia della città.



Il cammino verso i giorni più solenni della festa è iniziato ufficialmente il 31 luglio, con uno dei momenti tradizionali che segnano l'avvio delle celebrazioni in onore del Santo Patrono.

In quella giornata si è svolta la benedizione del carro trionfale di San Rocco, elemento centrale della festa e simbolo della devozione popolare montese. A seguire si è tenuta la tradizionale asta per l'assegnazione dell'auriga, un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità e legato alla processione sul carro trionfale.

Da quel momento Montescaglioso è entrata nel clima delle Feste Patronali, accompagnata dalla Novena in onore di San Rocco, momento di preghiera e preparazione spirituale che conduce la comunità verso le giornate centrali della festa.

La Novena rappresenta infatti uno dei passaggi più profondi del programma religioso: giorno dopo giorno, la comunità si raccoglie nella preghiera preparando il cuore alle solenni celebrazioni dedicate al Patrono.

Il 14 agosto nel segno della devozione

Tra tutti gli appuntamenti, venerdì 14 agosto ha rappresentato uno dei momenti più attesi e suggestivi dell'intero programma. È stata la giornata che ha dato ufficialmente avvio al cuore delle celebrazioni, con la Santa Messa solenne in Piazza Roma, la tradizionale consegna del medaglione-reliquia e delle chiavi della città e, soprattutto, la solenne processione di San Rocco verso la Chiesa Madre.

La giornata e entrata nel vivo alle 19.30 in Piazza Roma, dove è stata celebrata la Santa Messa solenne, presieduta dall'arciprete don Gabriele Chiruzzi.

Alle 21.00, sempre in Piazza Roma, si è rinnovato uno dei momenti simbolici più significativi della festa: la tradizionale consegna del medaglione-reliquia da parte dell'Arciprete e delle chiavi della città da parte del Sindaco.

Un gesto carico di significato che unisce la dimensione religiosa e quella civile e rinnova il legame tra San Rocco e la comunità di Montescaglioso, attraverso una tradizione profondamente radicata nella storia cittadina.

Alle 21.30 ha preso quindi il via la Solenne Processione di San Rocco verso la Chiesa Madre, accompagnata dal Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso AGML. Le vie della città sono state attraversate dalla devozione dei fedeli e dalle tradizionali note della banda, creando uno dei momenti più emozionanti e partecipati delle celebrazioni.



La serata del 14 agosto ha avuto anche un significato particolarmente speciale per la comunità montese.

Intorno alle 22.30, all'arrivo di San Rocco in Chiesa Madre, è stato infatti è stato inaugurato il grande lampadario artistico, con la prima accensione ,realizzato come copia quasi identica dell'antico lampadario andato perduto.

Il manufatto assume un importante valore artistico e simbolico ed è stato donato alla comunità da Antony Petrozza, figlio della comunità montese emigrato in Canada.

La prima accensione non è stata dunque soltanto un momento spettacolare della serata, ma ha rappresentato un autentico gesto di memoria, appartenenza e amore per la propria terra. Un legame che supera le distanze e che testimonia come Montescaglioso continui a vivere nel cuore di chi, pur avendo costruito la propria vita lontano, conserva un forte rapporto con la comunità e con le proprie origini.



Le celebrazioni proseguiranno il 15 agosto con la Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e il 16 agosto con la Solennità di San Rocco da Montpellier.

Il 18 agosto saranno protagonisti la tradizionale cavalcata, le luminarie e il Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso AGML, mentre il 19 agosto si terranno i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in Cielo, accompagnati dal Concerto Musicale Municipale Città di Francavilla Fontana.

Il 20 agosto, giorno dei solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, sarà una delle giornate centrali dell'intera festa. In programma il Pontificale, la grande processione mattutina accompagnata da più complessi bandistici, la tradizionale processione serale sul carro trionfale e la cavalcata dei cavalieri.

La festa proseguirà il 21 agosto con la serata musicale e il concerto di Nina Zilli, il 22 agosto con lo spettacolo musicale e l'estrazione della lotteria in Piazza Roma e il 23 agosto con l'Octava Dies e la processione di rientro di San Rocco nella chiesa a lui dedicata.

A chiudere ufficialmente le Feste Patronali sarà lunedì 24 agosto, con la Santa Messa di ringraziamento nella chiesa di San Rocco e il tradizionale sparo della batteria.



Le Feste Patronali di Montescaglioso 2026 si preparano dunque a essere ancora una volta un grande momento collettivo per la città e per l'intera comunità montese.

Dalla benedizione del carro trionfale e dall'asta per l'auriga del 31 luglio, passando per la Novena, fino alle solenni processioni, ai concerti, alla musica e agli appuntamenti del 20 agosto, ogni momento contribuisce a costruire un percorso nel quale la fede si intreccia con le tradizioni più antiche della comunità.

Una festa che affonda le proprie radici nella devozione a San Rocco, ma che nel tempo è diventata anche patrimonio culturale e identitario, capace di riunire generazioni diverse e di riportare a Montescaglioso tanti cittadini che vivono lontano.



Sarà il momento in cui tradizione e memoria, fede e appartenenza, passato e presente si incontreranno sotto lo sguardo del Santo Patrono, dando il via al cuore di una delle feste patronali più sentite e importanti della Basilicata.

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