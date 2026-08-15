A Castronuovo di Sant'Andrea Gusta il Pollino, XII edizione 15/08/2026 La manifestazione Gusta il Pollino taglia il traguardo della sua XII edizione e si riconferma un appuntamento di assoluto pregio culturale ed enogastronomico per l'intero territorio. L'evento unisce la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali d'eccellenza, certificati dall'ALSIA Pollino di Rotonda, a una straordinaria offerta artistica e a momenti di profonda riflessione sulla rigenerazione delle aree interne. Protagonisti principali del percorso saranno, ancora una volta, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del territorio, affiancati da cinque eccellenze vinicole locali.



La passeggiata prenderà il via da Piazza Civiltà Contadina, cuore pulsante del centro abitato, impreziosito dalle sculture monumentali all'aperto di Pietro Consagra, José Ortega, Pasquale Santoro, Giacinto Cerone, Carlo Lorenzetti e Mino Maccari. L'itinerario si snoderà tra le suggestive atmosfere dell'antico Rione Manca, fino a confluire nelle visite guidate al Polo Museale che ruota attorno alla Biblioteca Comunale Alessandro Appella. Per questa XII edizione, l'offerta culturale tocca il suo apice con quattro grandi progetti espositivi allestiti nei musei del borgo: I libri di Francesco Sisinni, Carlo Belli e il Mediterraneo, Mauro Staccioli e Marcello Mascherini.



All'inizio della giornata, la solidarietà sarà protagonista con la presentazione delle t-shirt d'autore da collezione con le immagini delle opere dell'artista Giuseppe Modica. L'iniziativa supporta la raccolta fondi In cammino con Lancillotto Avellino  For Madagascar  In ricordo di Sandro Berardone, destinata ai bambini della scuola d'infanzia di Andaingo Gara, in Madagascar, gestita dalle suore Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino.



Nel tardo pomeriggio, sotto la frescura del grande leccio, il giornalista Andrea Bignardi condurrà l'atteso dibattito con storici, istituzioni e professionisti uniti per la valorizzazione del territorio. Quest'anno l'incontro si arricchirà di profonde suggestioni storiche e spirituali grazie alla partecipazione di don Antonio Appella, autore del libro "Il Chiostro, il Fiume e il Castello".



Lo studioso esplorerà le radici della millenaria vocazione agricola del borgo, presentando i dettagli di una storica pergamena del 1059, scritta in greco barbaro dall'abate Luca II prima di partire per la Terra Santa. Il Documento attesta che i monaci basiliani, in fuga da peste e invasioni, trovarono rifugio a Castro Nuovo  definita la cittadella protetta da Dio  ricevendo in dono dall'intera popolazione vigne, frutteti e terre colte, su cui edificarono il monastero e la chiesa di San Michele Arcangelo. Questa straordinaria e antica donazione testimonia plasticamente una notevole e radicata identità rurale del luogo.



Proprio partendo da queste radici storiche, il dibattito si aprirà al confronto con le istituzioni per parlare di agrobiodiversità e delle concrete opportunità di sviluppo economico che questa ricchezza rappresenta oggi per il territorio. Sul tema interverranno l'enologo Fabio Mecca, l'enologo Alfredo Tocchini, il direttore dell'ALSIA Basilicata Michele Blasi, il responsabile dell'Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa (AASD) "Pollino" di Rotonda Domenico Cerbino, il presidente dell'Associazione Vavilov degli agricoltori custodi Tonino Vozzi, la biologa nutrizionista Anna Cosentino e lo storico dell'arte Giuseppe Appella.



A seguire, Claudio Guerrieri, assaggiatore ONAV e sommelier, guiderà il pubblico alla scoperta dell'arte della degustazione dei vini, illustrando in modo chiaro e accessibile i tre passaggi fondamentali: l'esame visivo, olfattivo e gusto-olfattivo. Infine Laura Marino, sommelier, presenterà il menù della serata.



Dalle ore 21:00 prenderà vita l'itinerario del gusto: i visitatori, muniti di calice e ticket, potranno scoprire cinque tappe gastronomiche d'eccellenza abbinate ad altrettanti cinque vini del territorio e visitare i musei cittadini. Lungo il percorso prenderanno vita diversi angoli musicali, animati dalle esibizioni di artisti locali: Roberto e Domenico Marino, Filippo Porfidio, Vittorio Mobilio, Marzio Breglia e Giovanni Caputo.



L'obiettivo di Gusta il Pollino è promuovere in modo sistemico sia i prodotti già affermati (come i Peperoni di Senise IGP, il Grottino di Roccanova DOP e il Guarnaccino di Chiaromonte IGP) sia le micro-produzioni PAT di Castronuovo di Sant'Andrea, salvate dall'estinzione grazie al prezioso lavoro di tutela dell'ALSIA, tra cui i pomodorini rossi e gialli, il mais da padella, il peperone bianco, il melone bianco, le fave larghe, i piselli a vaiana e l'aglio rosato. Un vero e proprio manifesto d'azione che, fedele all'antico motto Lunione fa la forza, mira a fare rete per rilanciare l'economia e l'offerta culturale dei borghi interni della Basilicata.



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