Miss Cinema Basilicata 2026 è Miriam Baldassarre, 19enne di Potenza, prossima studentessa di Scienze della formazione primaria. Votata dalla giuria presieduta da Maddalena Fazzari, vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, è stata incoronata dal Sindaco Romano Triunfo nella finale regionale di Miss Italia che si è tenuta giovedì 13 agosto in Piazza Marconi ad Abriola, centro appenninico particolarmente apprezzato dagli amanti della natura, della vita slow e degli sport sulla neve.

L'organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Abriola e il sostegno del Programma Operativo Val d'Agri - Melandri - Sauro - Camastra.

Madrina della serata, condotta dall'attore e presentatore Christian Binetti in onda su Antenna Sud con la trasmissione dedicata al concorso, è stata la lucana Katia Buchicchio, Miss Italia in carica che ha premiato la vincitrice; ospite la grintosa voce della cantante Elena Cappiello.

Ad occuparsi dell'hair style delle concorrenti sono stati H. Absolute Hair Spa di Tito Scalo e You Can Parrucchieri per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.

Si ringrazia: Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Atelier Miss and Lady by Giulio Lovero.

