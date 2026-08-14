La comunità abriolana vive l'estate con fermento, partecipazione e impegno nel segno tangibile del rinnovato interesse per le tradizioni locali. Anche im questa stagione l'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Romano Triunfo non ha lesinato sforzi per coniugare cultura e integrazione nell'ambito del cartellone estivo 2026. Gli eventi dell'Estate Abriolana, promossi dall'Amministrazione Comunale di concerto con la Regione Basilicata, il Programma Operativo, l'Apt Basilicata, la Provincia di Potenza, l'Avis Comunale di Abriola, il Servizio Civile Universale, Abriola Pubblica Assistenza, l'Azione Cattolica di Abriola, Sportivo Abriola, la Parrocchia Santa Maria Maggiore e la Pro Loco lo testimoniano a chiare lettere. Gli eventi sono partiti il 15 luglio con le celebrazioni delle Sante Messe, i fuochi cinesi, gli intrattenimenti musicali, la presentazione del volume di Luca Miceli, docente e coordinatore di redazione di Dialoghi,, dj set, lo schiuma party, il quiz show del cervellone, la discussione sui funghi e l'ambiente curata da Aurelio Conte, iscritto all'albo nazionale dei micologi, la presentazione del film Stargate-Terremoto 80 a cura del regista Andrea Manicone, l'iniziativa mani in pasta curata da Apa, la performance dell'attore Matteo Fratarcangeli la cronoscalata ciclistica, i festeggiamenti dell'Apa che ha inteso celebrare i trent'anni dell'associazione con il convegno dal titolo: Essere volontari, con una dimostrazione pratica di ricerca di persone on il cane cinofilo di Gino Suglia, affari nostri e game show lo dimostrano a chiare lettere. Un cartellone fitto che prosegue con le solenni celebrazioni in onore della Beata Vergine Assunta che avrà luogo domani sera alle 21 in piazza Marconi. Particolarmente interessante e densa d significato la Festa dell'Emigrante svoltasi ieri sera in Piazza Marconi grazie alla programmazione della Pro Loco che punta sul rientro in comune dei tanti emigranti abriolani per creare un momento di alta partecipazione, riflessione e cultura del territorio. Ovviamente sarà celebrata la Santa Messa così come il 16 verrà festeggiato il Santo Patrono, San Valentino con la Messa Solenne, la processione e rievocazione della leggenda del grano, storica manifestazione che punta a dare vigore al programma del cartellone abtiolano. La musica e l'intrattenimento faranno da sfondo ad una serata tutta da gustare. Tutto questo grazie alla programmazione attenta, mirata e ben congeniata dell'Amministrazione Comunale di Abriola che punta sul marketing turistico per accogliere sempre più appassionati nel segno tangibile della crescita territoriale e economica del borgo lucano.