In occasione del 70esimo anniversario della strage di Marcinelle, torna il consueto appuntamento con le feste dei minatori promosso dalla Fillea Cgil:

tre tappe in tre luoghi simbolo della storia dei lavoratori. Prima tappa mercoledì 12 agosto a Lauria (Potenza). Appuntamento alle 17,30 nella Chiesa Madre di San Nicola per la celebrazione religiosa. A seguire, alle 18,30, dibattito nella villa comunale con interventi di sindacati e istituzioni.



Apriranno i lavori i saluti di Rossella lelpo, responsabile Fillea Lauria; Antonio Rossino, sindaco di Lauria; Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata; Domenico Filardi, presidente associazione Minatori; Vincenzo Esposito, segretario generale Cgil Potenza. Dopo l'introduzione di

Angela Pina De Cristofaro, segretaria generale Fillea Cgil Potenza, interverranno: Michele Margherita, presidente Cassa Edile Basilicata, Rosa Maria Caprino, presidente Confapi Potenza, Piero Lacorazza, consigliere Regionale Basilicata, Raffaella Labanca di Geovertical, Angelo Vaccaro, segretario generale Fillea CGIL Basilicata, Fernando Mega, segretario generale Cgil Basilicata, Lucia Carmen Angiolillo, direttrice INAIL Basilicata, Gianni Maragno, presidente ANCE Basilicata e Cosimo Latronico, assessore alla Sanità della Regione Basilicata. Concluderà Antonio Di Franco, segretario nazionale Fillea CGIL.



Seguiranno intrattenimento musicale con i Taranta Disco Dance e stand gastronomici a cura di Time Out.



"L'iniziativa - spiega la Fillea Cgil - nasce per non dimenticare e festeggiare chi lavora rischiando la vita per il futuro e lammodernamento del nostro Paese. Sulla strada dei minatori è il viaggio di migliaia di lavoratori che partono da contrade del Mezzogiorno e che per mesi vivono nei campi base di grandi cantieri per costruire: gallerie, tunnel, trafori, autostrade o collegamenti ferroviari come lAlta Velocità, il Brennero, la Salerno-Reggio Calabria. Il percorso di una forza lavoro inizia da tre comuni del sud Italia, comunità che devono convivere costantemente con la precarietà in un contesto di arretratezza economica". Dopo Lauria, tappa a Serricella di Acri, in provincia di Cosenza e a Pagliarelle, in provincia di Crotone.





