Si è chiuso con un grande successo di partecipazione e condivisione didee il primo Festival dei Giovani Lucani, voluto fortemente ed organizzato dal Forum dei Giovani di Rotondella in collaborazione con lAmministrazione Comunale. Radici in Circolo, il nome dellevento, è stato un appuntamento importante che ha fornito spunti e proposte, con suggerimenti e dibattiti che hanno offerto ai ragazzi che hanno partecipato la visione di un progetto tutto da realizzare, quello riguardante il proprio futuro.



Radici in Circolo è stato davvero un lungo percorso nel quale si sono incontrate le nuove generazioni con scrittori, artisti, giornalisti, poeti, tutti con un'unica volontà: costruire una comunità presente, giovane e pronta alle sfide che la società sempre di più impone - ha commentato Francesco Dipinto, Presidente del Forum dei Giovani di Rotondella - Questo evento non è fine a se stesso perché già dal giorno dopo abbiamo iniziato a scrivere un documento programmatico con tutti i temi che sono emersi nel Festival, consapevoli che questo percorso continui con le nuove generazioni.



Grande soddisfazione dunque tra gli organizzatori che hanno potuto in questi giorni confrontarsi con imprenditori, rappresentanti istituzionali, presidenti dei Forum dei Giovani, artisti, scrittori, esponenti del mondo dello sport e dellassociazionismo, in cui lobiettivo è stato quello di favorire un confronto e conoscere le reali opportunità offerte nella Regione Basilicata e sul ruolo e protagonismo che potranno avere le nuove generazioni sul suo sviluppo.



Il Festival delle idee si chiude momentaneamente in questi giorni ma materialmente proseguirà per tutto lanno - ha concluso Dipinto - Quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie ai relatori e noi continueremo a lavorare insieme. Grazie a tutti!.



