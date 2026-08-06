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|Resoconto festival dei giovani lucani:continueremo a lavorare insieme
6/08/2026
|Si è chiuso con un grande successo di partecipazione e condivisione didee il primo Festival dei Giovani Lucani, voluto fortemente ed organizzato dal Forum dei Giovani di Rotondella in collaborazione con lAmministrazione Comunale. Radici in Circolo, il nome dellevento, è stato un appuntamento importante che ha fornito spunti e proposte, con suggerimenti e dibattiti che hanno offerto ai ragazzi che hanno partecipato la visione di un progetto tutto da realizzare, quello riguardante il proprio futuro.
Radici in Circolo è stato davvero un lungo percorso nel quale si sono incontrate le nuove generazioni con scrittori, artisti, giornalisti, poeti, tutti con un'unica volontà: costruire una comunità presente, giovane e pronta alle sfide che la società sempre di più impone - ha commentato Francesco Dipinto, Presidente del Forum dei Giovani di Rotondella - Questo evento non è fine a se stesso perché già dal giorno dopo abbiamo iniziato a scrivere un documento programmatico con tutti i temi che sono emersi nel Festival, consapevoli che questo percorso continui con le nuove generazioni.
Grande soddisfazione dunque tra gli organizzatori che hanno potuto in questi giorni confrontarsi con imprenditori, rappresentanti istituzionali, presidenti dei Forum dei Giovani, artisti, scrittori, esponenti del mondo dello sport e dellassociazionismo, in cui lobiettivo è stato quello di favorire un confronto e conoscere le reali opportunità offerte nella Regione Basilicata e sul ruolo e protagonismo che potranno avere le nuove generazioni sul suo sviluppo.
Il Festival delle idee si chiude momentaneamente in questi giorni ma materialmente proseguirà per tutto lanno - ha concluso Dipinto - Quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie ai relatori e noi continueremo a lavorare insieme. Grazie a tutti!.
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