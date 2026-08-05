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Antonio Infantino torna a casa: a Tricarico l'esclusiva anteprima de La Ruota della Vita

5/08/2026

Il Circolo culturale Arci Antonio Infantino annuncia un appuntamento che non si ripeterà altrove: venerdì 8 agosto 2026, nel cortile della Biblioteca comunale di Tricarico, alle 22.00, si terrà lascolto in anteprima assoluta ed esclusiva di La Ruota della Vita, lultimo album inedito di Antonio Infantino, il poeta, musicista e architetto che la cultura popolare lucana ha conosciuto come il Genio di Tricarico.
Non si tratta di una semplice tappa promozionale ma di un evento che può accadere esclusivamente a Tricarico e solo grazie al lavoro del Circolo culturale Arci Antonio Infantino, custode diretto della memoria e dellarchivio artistico dellautore. Nessunaltra sede, prima di questa, ospiterà lascolto integrale del disco: chi vorrà essere tra i primi al mondo ad ascoltare lopera dovrà essere in Basilicata, nella città che ha dato i natali culturali al percorso di Infantino.
La Ruota della Vita è prodotta artisticamente da Andrea Aragosa per Black Tarantella, con la produzione esecutiva di Black Tarantella e Futurecords. Lalbum sarà disponibile anche in unedizione speciale in doppio vinile numerato e a tiratura limitata, il cui preordine sarà attivo tramite il link in bio dei canali social del Festival.
Lanteprima dell8 agosto apre ufficialmente il percorso verso il Festival Antonio Infantino, seconda edizione, La Ruota della Vita, in programma il 10 e l11 agosto 2026 nella Villa comunale di Tricarico, due giornate di musica, teatro, laboratori e incontri dedicati alleredità artistica e culturale di Antonio Infantino.
«Riportare a Tricarico e solo a Tricarico, la prima dellascolto di un disco così atteso  dichiarano dal Circolo culturale Arci Antonio Infantino  è per noi un atto dovuto e insieme un privilegio. È qui che questa musica ha le sue radici ed è qui, prima che altrove, che deve tornare a farsi sentire».



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