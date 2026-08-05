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|Antonio Infantino torna a casa: a Tricarico l'esclusiva anteprima de La Ruota della Vita
5/08/2026
|Il Circolo culturale Arci Antonio Infantino annuncia un appuntamento che non si ripeterà altrove: venerdì 8 agosto 2026, nel cortile della Biblioteca comunale di Tricarico, alle 22.00, si terrà lascolto in anteprima assoluta ed esclusiva di La Ruota della Vita, lultimo album inedito di Antonio Infantino, il poeta, musicista e architetto che la cultura popolare lucana ha conosciuto come il Genio di Tricarico.
Non si tratta di una semplice tappa promozionale ma di un evento che può accadere esclusivamente a Tricarico e solo grazie al lavoro del Circolo culturale Arci Antonio Infantino, custode diretto della memoria e dellarchivio artistico dellautore. Nessunaltra sede, prima di questa, ospiterà lascolto integrale del disco: chi vorrà essere tra i primi al mondo ad ascoltare lopera dovrà essere in Basilicata, nella città che ha dato i natali culturali al percorso di Infantino.
La Ruota della Vita è prodotta artisticamente da Andrea Aragosa per Black Tarantella, con la produzione esecutiva di Black Tarantella e Futurecords. Lalbum sarà disponibile anche in unedizione speciale in doppio vinile numerato e a tiratura limitata, il cui preordine sarà attivo tramite il link in bio dei canali social del Festival.
Lanteprima dell8 agosto apre ufficialmente il percorso verso il Festival Antonio Infantino, seconda edizione, La Ruota della Vita, in programma il 10 e l11 agosto 2026 nella Villa comunale di Tricarico, due giornate di musica, teatro, laboratori e incontri dedicati alleredità artistica e culturale di Antonio Infantino.
«Riportare a Tricarico e solo a Tricarico, la prima dellascolto di un disco così atteso dichiarano dal Circolo culturale Arci Antonio Infantino è per noi un atto dovuto e insieme un privilegio. È qui che questa musica ha le sue radici ed è qui, prima che altrove, che deve tornare a farsi sentire».
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