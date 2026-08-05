È stato presentato questa mattina, presso la Sala Conferenze dell'Open Space di Piazza Vittorio Veneto a Matera, "Mediterraneo Lucano", il nuovo progetto artistico del chitarrista e compositore Mirko Gisonte, che dal 17 al 20 settembre 2026 porterà la Basilicata nei Mercati Centrali d'Italia con un format innovativo che unisce musica, promozione del territorio, cultura e identità.

Il tour farà tappa a Firenze (17 settembre), Milano (18 settembre), Torino (19 settembre) e Bolzano (20 settembre). Ogni appuntamento sarà articolato in due momenti: una prima parte dedicata alla presentazione delle eccellenze della Basilicata, con la partecipazione di istituzioni e comunità lucane presenti sui territori, e una seconda parte riservata al concerto di Mirko Gisonte, protagonista di un viaggio musicale tra sonorità mediterranee, tradizione e contemporaneità.



L'incontro, moderato dalla giornalista Cristina Longo, ha visto la partecipazione dello stesso Mirko Gisonte, del presidente della Pro Loco Corletana Anthony Gallo, del direttore di Val d'Agri Press Andrea Mario Rossi, del Direttore Generale di BCC Basilicata Giorgio Costantino e del Direttore Commerciale Vito Inglese, che hanno evidenziato il valore culturale e promozionale dell'iniziativa.



«Mediterraneo Lucano nasce dal desiderio di raccontare la Basilicata attraverso la musica. Ogni brano porta con sé un pezzo della nostra storia, dei nostri paesaggi e delle nostre tradizioni. Con questo tour vogliamo far conoscere la nostra terra non solo attraverso un concerto, ma attraverso un'esperienza che unisce cultura, turismo e identità», ha dichiarato Mirko Gisonte.



Il musicista ha poi sottolineato il significato del progetto, concepito come un viaggio che va oltre la dimensione artistica per trasformarsi in uno strumento di promozione della Basilicata.



«Ogni città rappresenta un'opportunità per costruire un ponte tra la Basilicata e il resto d'Italia. Nei Mercati Centrali si incontrano persone, culture e sapori: è il luogo ideale per raccontare una regione autentica come la nostra. Il mio auspicio è che chi ascolterà questa musica abbia poi il desiderio di visitare la Basilicata e scoprirne tutta la bellezza», ha concluso Mirko Gisonte.



Durante la conferenza è stato ribadito come "Mediterraneo Lucano" rappresenti molto più di un tour musicale: è un progetto di valorizzazione territoriale che mette in rete istituzioni, associazioni, imprese e operatori culturali con l'obiettivo di promuovere l'immagine della Basilicata in alcuni dei più importanti poli enogastronomici e culturali del Paese.



La conferenza si è conclusa con la presentazione ufficiale del calendario del tour e con il ringraziamento ai partner che hanno sostenuto l'iniziativa, confermando "Mediterraneo Lucano" come un nuovo strumento di promozione culturale e turistica della Basilicata, capace di far dialogare musica, tradizioni ed eccellenze del territorio in un unico grande racconto. Il progetto si propone così di portare la Basilicata al centro di un percorso nazionale nel quale arte, cultura e identità diventano strumenti di incontro, conoscenza e valorizzazione del territorio.