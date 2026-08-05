A Pasquale Montesano il Premio Nazionale Isabella Morra 5/08/2026 La Pro Loco di Valsinni, dintesa con il Parco Letterario Isabella Morra, ha deciso di conferire a Pasquale Montesano il Premio Nazionale Isabella Morra, riconoscimento destinato a quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito in modo significativo alla conoscenza e alla valorizzazione della poetessa attraverso pubblicazioni o altre iniziative di rilievo nazionale.



La cerimonia di premiazione si terrà nella serata del 10 agosto 2026 con inizio alle ore 18.30 nell'anfiteatro sito alle falde del castello: un luogo fortemente evocativo e intimamente legato alla vicenda umana e letteraria di Isabella Morra.



Il premio attribuito a Pasquale Montesano riconosce il valore di unattività di ricerca storica e letteraria portata avanti con continuità e rigore per oltre venticinque anni. Un percorso che ha permesso di superare la dimensione prevalentemente leggendaria nella quale la figura della poetessa era stata a lungo confinata, restituendole una storia fondata su documenti, riscontri ed evidenze di carattere storico e scientifico. In questo cammino assume particolare rilievo il contributo editoriale assicurato da Altrimedia Edizioni negli ultimi ventisette anni. Attraverso la pubblicazione delle opere di Montesano, la casa editrice ha accompagnato e reso accessibile un lavoro di ricerca che ha introdotto significative novità nella ricostruzione della vita, della morte e del contesto storico e culturale di Isabella Morra, contribuendo a consolidarne il valore quale patrimonio culturale collettivo.



Il percorso editoriale ha avuto inizio nel 1999 con Isabella Morra. Storia di un paese e di una poetessa, volume arricchito dal carteggio Croce-Guarino, ed è proseguito con:



Isabella Morra alla corte dei Sanseverino (2017);



La vera storia di Isabella Morra. Vita e morte di una poetessa (2022);



Diletta figlia dai fratell perita. Isabella Morra tra sogno e realtà (2024).



Quattro opere che, nel loro insieme, - ha sottolineato la direttrice editoriale di Altrimedia Gabriella Lanzillotta - compongono un itinerario di studio organico e in costante evoluzione. Grazie allesame delle fonti e alla rilettura critica delle testimonianze disponibili, questi volumi hanno arricchito la conoscenza della poetessa di Valsinni, offrendo nuovi elementi di valutazione sul suo ambiente familiare, sulle relazioni politiche e culturali del suo tempo e sulle circostanze che ne segnarono tragicamente lesistenza.



Il conferimento del Premio Nazionale Isabella Morra  ha dichiarato leditore Vito Epifania - rappresenta pertanto non soltanto un riconoscimento personale a Pasquale Montesano, ma anche unattestazione del valore della ricerca, delleditoria e della collaborazione tra istituzioni e operatori culturali nella tutela della memoria. La scelta della Pro Loco di Valsinni e del Parco Letterario Isabella Morra riafferma il ruolo del nostro territorio, quello della Basilicata, come luogo vivo di studio, divulgazione e condivisione delleredità morriana.



La serata del 10 agosto sarà così unoccasione per rendere omaggio a un lungo percorso di ricerca e, al tempo stesso, per rinnovare limpegno a far conoscere Isabella Morra alle nuove generazioni, non più soltanto come figura avvolta dal mito, ma come protagonista della storia letteraria italiana, la cui vicenda è oggi sostenuta da un patrimonio di studi, documenti e acquisizioni critiche.





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