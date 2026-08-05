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A Lauria la sesta edizione del Premio Gelsomina Scaldaferri

5/08/2026

Sarà dedicata al tema La fiducia delle notizie: il valore e la sfida del giornalismo che costruisce credibilità la VI edizione del Premio Gelsomina Scaldaferri, in programma martedì 11 agosto, alle ore 18, presso la Villa del Rione Superiore di Lauria.

L'iniziativa, promossa in ricordo della giornalista Gelsomina Scaldaferri, si conferma un importante momento di riflessione sul ruolo dell'informazione e sul valore di un giornalismo autorevole, responsabile e vicino ai territori, in un contesto segnato dalla crescente diffusione della disinformazione e dalla necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini.

Ad aprire l'incontro sarà Mimino Ricciardi, giornalista, ideatore e fondatore di ivl24. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Lauria, Antonio Rossino, mentre il dibattito sarà coordinato dai giornalisti Elisa Ielpo ed Ermanno Petrocelli.

Interverranno Ginetta Scaldaferri, scrittrice e componente della famiglia Scaldaferri, i giornalisti Giacomo Bloisi, Alessandro Panuccio (TGR Basilicata) e Lucia Serino, protagonisti di un confronto dedicato all'evoluzione della professione giornalistica, alla responsabilità dell'informazione e alle sfide poste dal nuovo ecosistema digitale.

L'evento rappresenterà anche un'occasione per ricordare la figura di Gelsomina Scaldaferri, attraverso un momento di condivisione che intende valorizzarne il lascito umano e professionale, promuovendo una cultura dell'informazione fondata su competenza, etica e servizio alla comunità.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Lauria e in collaborazione con Arci Lauria, Sinapsi, ivl24 e Pro Loco Lauria. L'iniziativa è inoltre resa possibile grazie al sostegno di numerose realtà imprenditoriali del territorio, a testimonianza del forte legame tra il Premio e la comunità locale.

L'ingresso è libero. Organizzatori e promotori invitano cittadini, operatori dell'informazione, istituzioni e associazioni a partecipare a un appuntamento che, giunto alla sesta edizione, rappresenta ormai uno dei principali momenti di confronto sul giornalismo e sulla comunicazione in Basilicata.



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