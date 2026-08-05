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Medea di Euripide al Parco Archeologico di Herakleia

5/08/2026

Venerdì 7 agosto 2026 alle ore 21:00 nel Parco Archeologico di Herakleia di Policoro è in programma lo spettacolo Medea per la rassegna teatrale In-Cedere, Il fluire del tempo in Lucania 2026 - Theatrum theatron, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal Ministero della Cultura.

Lo spettacolo Medea di Euripide, con la traduzione di Filippo Amoroso, l'adattamento e la regia di Carlo Emilio Lerici, vedrà protagonisti sul palco Edoardo Siravo nel ruolo di Giasone e Francesca Bianco nel ruolo di Medea, affiancati da Gabriella Casali per il coro e Valeria Busdraghi per la danza. L'opera offrirà un viaggio suggestivo e profondo nel mito classico, rievocando la forza tragica delle grandi narrazioni antiche e le radici culturali del nostro territorio.

La valorizzazione del Parco Archeologico attraverso la cultura del teatro mira a promuovere la storia e la bellezza di un luogo simbolo di civiltà, garantendo eventi culturali di elevato spessore per un turismo di qualità ed eccellenza. Il teatro ritorna così nei luoghi della propria origine come momento imprescindibile di crescita, riflessione e dialogo per l'intera comunità.

Offrire ai cittadini e ai visitatori questa esperienza culturale consente di promuovere una visione diffusa del territorio, valorizzando l'identità locale e gli stessi spazi archeologici che conservano secoli di storia.






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