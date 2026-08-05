|
|
|Medea di Euripide al Parco Archeologico di Herakleia
5/08/2026
|Venerdì 7 agosto 2026 alle ore 21:00 nel Parco Archeologico di Herakleia di Policoro è in programma lo spettacolo Medea per la rassegna teatrale In-Cedere, Il fluire del tempo in Lucania 2026 - Theatrum theatron, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal Ministero della Cultura.
Lo spettacolo Medea di Euripide, con la traduzione di Filippo Amoroso, l'adattamento e la regia di Carlo Emilio Lerici, vedrà protagonisti sul palco Edoardo Siravo nel ruolo di Giasone e Francesca Bianco nel ruolo di Medea, affiancati da Gabriella Casali per il coro e Valeria Busdraghi per la danza. L'opera offrirà un viaggio suggestivo e profondo nel mito classico, rievocando la forza tragica delle grandi narrazioni antiche e le radici culturali del nostro territorio.
La valorizzazione del Parco Archeologico attraverso la cultura del teatro mira a promuovere la storia e la bellezza di un luogo simbolo di civiltà, garantendo eventi culturali di elevato spessore per un turismo di qualità ed eccellenza. Il teatro ritorna così nei luoghi della propria origine come momento imprescindibile di crescita, riflessione e dialogo per l'intera comunità.
Offrire ai cittadini e ai visitatori questa esperienza culturale consente di promuovere una visione diffusa del territorio, valorizzando l'identità locale e gli stessi spazi archeologici che conservano secoli di storia.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/08/2026 - A Senise la 24esima edizione de 'U strittul ru zafaran''
Senise torna a celebrare uno dei suoi appuntamenti più identitari con la 24esima edizione de U Strittul ru Zafaran, in programma il 9, 10 e 11 agosto nel cuore del centro storico. Levento, organizzato e promosso dallassociazione A.S.S.A. Associazione Sviluppo Storico A...-->continua
|
|
|5/08/2026 - A Pasquale Montesano il Premio Nazionale Isabella Morra
La Pro Loco di Valsinni, dintesa con il Parco Letterario Isabella Morra, ha deciso di conferire a Pasquale Montesano il Premio Nazionale Isabella Morra, riconoscimento destinato a quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito in modo significativo alla cono...-->continua
|
|
|5/08/2026 - A Lauria la sesta edizione del Premio Gelsomina Scaldaferri
Sarà dedicata al tema La fiducia delle notizie: il valore e la sfida del giornalismo che costruisce credibilità la VI edizione del Premio Gelsomina Scaldaferri, in programma martedì 11 agosto, alle ore 18, presso la Villa del Rione Superiore di Lauria.
-->continua
|
|
|5/08/2026 - Medea di Euripide al Parco Archeologico di Herakleia
Venerdì 7 agosto 2026 alle ore 21:00 nel Parco Archeologico di Herakleia di Policoro è in programma lo spettacolo Medea per la rassegna teatrale In-Cedere, Il fluire del tempo in Lucania 2026 - Theatrum theatron, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV