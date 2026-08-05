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Serenata lucana chiude la rassegna Monticchio Live

5/08/2026

Mercoledi 5 agosto è in programma il quarto e ultimo appuntamento con Monticchio Live, il ciclo di appuntamenti che Fondazione Appennino realizza allinterno del cartellone Monticchio Summer Vibes 2026, realizzato in coprogettazione con il Comune di Rionero in Vulture ed altre organizzazioni aggiudicatarie dellAvviso pubblico finanziato da risorse PNRR. Un ricco calendario di attività che, da giugno ad agosto, sta animando il Borgo di Monticchio Bagni e larea dei Laghi, al quale Fondazione Appennino contribuisce con 4 spettacoli dal vivo dallofferta diversificata e in location distribuite sul territorio.

Il 5 agosto 2026 alle 18.00, sul palco la voce recitante di Nicole Millo sarà accompagnata da Elisa Castelletto e Carmine Viggiano al primo e secondo violino, Gabriele Spadino alla viola, Giovanna DAmato al violoncello, Bruno Pace al contrabbasso, Carmen Di Bello alloboe e alla ciaramella, Giuseppe Romano allarpa viggianese, Luciano Brancati alle percussioni etniche e Enzo Izzi allorganetto e arrangiamenti.

La proposta progettuale Serenata lucana  suoni del vino, frutto della collaborazione con Ateneo Musica Basilicata, nasce dallidea, ardita ma certamente affascinante, di avvicinare e mescolare i timbri degli strumenti tradizionali con quelli della musica colta, in particolare gli strumenti ad arco. Un connubio del tutto nuovo e mai sperimentato che offre la possibilità di rivisitare la musica popolare, in particolare quella legata alla festa, momento più sentito dalla comunità, realizzando unofferta artistica e culturale dove il contemporaneo si fonde con le antiche radici e la musica darte si fa ancella della tradizione. Le attività sociali sono il campo di azione più significativo della musica di tradizione: la festa, con la sua potente dimensione comunitaria, sia essa cerimoniale o religiosa o legata ai momenti salienti della vita contadina, quali la vendemmia e la produzione del vino, è il momento nel quale lespressione sonora tradizionale esplode predominante con tutte le sue interazioni simboliche e funzionali. La musica della festa è la più intensa forma di comunicazione comunitaria spontanea e ritualizzante.



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