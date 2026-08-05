A Guardia Perticara si festeggia la Strazzatella 5/08/2026 Ci sono prodotti che si mangiano. E poi ci sono quelli che ti fanno fare chilometri.

La Strazzatella è uno di questi.

Croccante fuori, morbida dentro, appena sfornata e ancora fumante, nasce dallo stesso impasto del pane e da secoli accompagna la vita delle famiglie di Guardia Perticara. Una ricetta semplice, fatta di farina di grano duro, olio, pomodoro, origano, pecorino e ingredienti genuini che raccontano la Basilicata meglio di mille parole.

Il 21 agosto la Strazzatella esce dai forni e diventa la regina della tavola. Guardia Perticara le dedica una giornata speciale, invitando visitatori e appassionati a scoprire un prodotto che racchiude tutta la semplicità e la genuinità della cucina lucana.

Qui la Strazzatella non è una semplice focaccia. È un rito. Un tempo le donne del paese acquistavano un pezzo dimpasto dal forno, lo stendevano nella teglia, lo condivano e aspettavano il proprio turno per la cottura. Nellattesa si chiacchierava, si raccontavano le novità del paese e il forno diventava il luogo dove la comunità si incontrava. Oggi quello stesso spirito rivive durante la festa, dove ogni trancio racconta una storia di famiglia.

E mentre si gusta la Strazzatella vale la pena alzare gli occhi. Guardia Perticara è uno dei borghi più affascinanti della Basilicata, conosciuto come il paese delle case in pietra. Passeggiando tra i suoi vicoli si scopre perché: il suo nome deriva dalla pertica, il bastone utilizzato dai Longobardi per misurare e prendere possesso delle terre conquistate, mentre la caratteristica pietra locale cambia colore con la luce del tramonto o dopo la pioggia, assumendo sfumature color miele che le hanno fatto guadagnare il nome di pietra ambrata. Unatmosfera così suggestiva da conquistare anche il cinema, diventando il set di film come Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi e Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo. Non a caso il borgo ha ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano ed è inserito tra I Borghi più Belli dItalia.

La Strazzatella è anche il simbolo di un territorio che continua a valorizzare il lavoro dei suoi fornai, dei produttori locali e delle imprese che mantengono viva lidentità del borgo. Ogni trancio racchiude la qualità delle materie prime, il profumo del pane appena sfornato e il sapore autentico di una cucina che non ha bisogno di effetti speciali per conquistare.

Per chi ama scoprire lItalia attraverso i suoi sapori, la Festa della Strazzatella è loccasione perfetta per concedersi un fuoriporta tra gusto, storia e tradizioni, passeggiando tra vicoli di pietra e scorci senza tempo con una fetta di focaccia ancora calda tra le mani.

Perché alla fine succede sempre così: si parte pensando di andare a mangiare una focaccia e si torna a casa con un borgo nel cuore.

Mettete in agenda anche il 20 agosto! La mattina ci sarà un laboratorio di strazzatella per i bambini, il pomeriggio il convegno con Michele Gignarale, Bianca Luna Santoro, Mario Acampa lo chef stellato originario del paese e il sindaco Pasquale Montano.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 5/08/2026 - Serenata lucana chiude la rassegna Monticchio Live

Mercoledi 5 agosto è in programma il quarto e ultimo appuntamento con Monticchio Live, il ciclo di appuntamenti che Fondazione Appennino realizza allinterno del cartellone Monticchio Summer Vibes 2026, realizzato in coprogettazione con il Comune di Rionero in Vulture ed a...-->continua 5/08/2026 - A Guardia Perticara si festeggia la Strazzatella

Ci sono prodotti che si mangiano. E poi ci sono quelli che ti fanno fare chilometri.

La Strazzatella è uno di questi.

Croccante fuori, morbida dentro, appena sfornata e ancora fumante, nasce dallo stesso impasto del pane e da secoli accompagna la vita ...-->continua 5/08/2026 - Continua la rassegna "Maratea Jazz"

Prosegue con grande successo "Maratea Jazz", la prestigiosa rassegna che anima l'estate lucana. Nelle serate dell'8 e 9 agosto, largo Cappuccini, ormai consacrato come il salotto del jazz della manifestazione, ospiterà due appuntamenti imperdibili all'insegna ...-->continua 4/08/2026 - Rotondella: proseguono gli eventi estivi il 5 Agosto la Sagra U Pastizz Rtunnar

Dopo la partecipazione registrata nelle iniziative del mese di luglio e alle prime date di agosto che hanno riscosso grande successo, il calendario degli eventi di agosto a Rotondella entra nel vivo con appuntamenti che occuperanno date anche a Settembre.

...-->continua E NEWS