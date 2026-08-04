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|Montalbano Jonico, successo per il Festival 2026 tra musica,spettacolo e cultura
4/08/2026
|Tre serate di grande musica, spettacolo e partecipazione hanno segnato il successo del Festival Montalbano Jonico 2026, la rassegna prodotta dal Comune di Montalbano Jonico Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Tebaide d'Italia.
La manifestazione è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura nell'ambito del progetto finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FUS) assegnato all'Orchestra Sinfonica Tebaide d'Italia ed è stata affidata alla direzione artistica del Maestro Alessandro Vena.
Per tre serate il Giardino Rondinelli ha ospitato produzioni originali capaci di unire musica, teatro e narrazione, attraverso un percorso dedicato al jazz, alla canzone d'autore e alle più celebri colonne sonore del cinema. Gli spettacoli, scritti e diretti da Raffaella Balestra, sono stati interpretati dall'Ensemble dell'Orchestra Sinfonica Tebaide d'Italia diretto dal Maestro Cosimo Maraglino.
Ad aprire il Festival, il 1° agosto, è stato Diamonds & Jazz, omaggio a Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. La seconda serata ha proposto Mimì Omaggio a Mia Martini, viaggio nella vita e nella carriera di una delle più grandi interpreti della musica italiana. La conclusione è stata affidata a Cinema in Musica, dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e altri grandi compositori.
Nel corso delle tre serate è stato conferito il Premio Calanco d'Oro 2026, istituito dall'Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura nel 2024 per celebrare cittadini e realtà associative che contribuiscono a dare prestigio alla comunità.
I riconoscimenti sono stati assegnati all'Associazione FIDAS di Montalbano Jonico e a Francesco Bianco, per l'impegno nel volontariato, nella ricerca e nella valorizzazione del territorio; a Maurizio Rizzi, per il coraggio e il senso civico dimostrati in un'operazione di salvataggio in mare; e a Gigino Troyli, per il lungo percorso di volontariato e servizio alla comunità.
Il successo di pubblico e l'elevata qualità delle proposte artistiche confermano il Festival Montalbano Jonico 2026 come una manifestazione capace di coniugare cultura, spettacolo e valorizzazione delle eccellenze locali.
A commentare il risultato della rassegna è il Sindaco Giuseppe Di Sanzo: "Il successo del Festival conferma che investire nella cultura significa valorizzare Montalbano Jonico, le sue eccellenze e la sua identità. Il Premio Calanco dOro ne è la più significativa espressione". LAssessore alla Cultura Ines Nesi aggiunge: "Ogni appuntamento di questo Festival è stato pensato per fare della cultura unesperienza condivisa. Il calore del pubblico e lattenzione della stampa confermano che siamo sulla strada giusta".
Ledizione 2026 del Festival Montalbano Jonico si chiude dunque con un bilancio positivo, ponendo le basi per un appuntamento destinato a crescere e consolidarsi nel panorama culturale della Basilicata.
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