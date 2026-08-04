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|Montescaglioso, all'Abbazia di San Michele arriva la mostra "Tre sguardi sui nostri mondi"
4/08/2026
|Il panorama culturale estivo della Basilicata si arricchisce di un appuntamento di grande spessore artistico. Nelle suggestive sale del primo piano dell'Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, tutto è pronto per l'inaugurazione della videoinstallazione e mostra fotografica intitolata "TRE SGUARDI SUI NOSTRI MONDI". L'evento, che aprirà le sue porte al pubblico il prossimo 6 agosto 2026, rappresenta un'occasione imperdibile per esplorare le infinite sfumature della percezione visiva attraverso il talento di tre artisti.
La rassegna espositiva porta in scena i lavori di Carruozzolo, Mossuto e Tralli, tre sguardi differenti che si intrecciano per indagare e raccontare le realtà del nostro tempo. L'iniziativa è curata dall'associazione di promozione sociale "Fatti non foste" insieme a Micla Petrelli, un sodalizio culturale che promette di offrire un allestimento di forte impatto emotivo e concettuale.
A fare da manifesto spirituale e concettuale all'intera esposizione sono le celebri parole di Richard Avedon, che sintetizzano perfettamente la dedizione visiva e la necessità espressiva che animano gli autori in mostra:
«Se passa un giorno in cui non ho fatto qualcosa di legato alla fotografia, è come se avessi trascurato qualcosa di essenziale. È come se mi fossi dimenticato di svegliarmi»
Richard Avedon
L'Abbazia di San Michele Arcangelo, scrigno di storia e spiritualità, si conferma ancora una volta un palcoscenico d'eccezione per la promozione dei linguaggi artistici contemporanei. Dal 6 al 23 agosto 2026, appassionati, visitatori e curiosi avranno l'opportunità di lasciarsi guidare da questa triplice prospettiva visiva, in un viaggio che unisce la suggestione del monumento storico alla modernità della videoinstallazione e della fotografia.
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