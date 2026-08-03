Rotonda Food Wellness Week e Nerulum Cup: numeri da record 3/08/2026

Si chiude con un bilancio molto positivo l'edizione 2026 della Rotonda Food Wellness Week, la settimana dedicata allo sport, al benessere e alla promozione del territorio che, per sette giorni, ha animato il borgo del Pollino con un ricco calendario di iniziative nell'ambito del progetto Sentieri del Benessere. L'iniziativa è stata finanziata dal Comune di Rotonda, ente capofila del progetto sostenuto dalla Regione Basilicata, con il contributo del Parco Nazionale del Pollino, confermando l'impegno delle istituzioni nella promozione di inclusione, corretti stili di vita e sviluppo turistico. Fiore all'occhiello della settimana è stata la VII Nerulum Cup, torneo internazionale di sitting volley organizzato dal Rotonda Volley e vinto dalla Nazionale italiana al termine di una competizione con Kosovo, Spagna e Gran Bretagna. A impreziosire l'evento la presenza del presidente di ParaVolley Europe Branko Mihorko, dell'ex capitano della Nazionale italiana e testimonial FIPAV Valerio Vermiglio, delle campionesse lucane di karate Terryana e Orsola D'Onofrio e del commissario del Parco Nazionale del Pollino Luigi Lirangi. Ottimo anche il riscontro sui canali digitali, dove il video ufficiale della Nerulum Cup ha superato le 12 mila visualizzazioni in poche ore. Il presidente del Rotonda Volley, Giannantonio Di Sanzo, ha sottolineato come il successo dell'edizione sia stato possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, volontari e operatori del territorio. «Questa settimana ha dimostrato che anche una piccola comunità può organizzare eventi di respiro internazionale quando esiste una rete capace di lavorare con obiettivi condivisi. Desidero ringraziare il Comune di Rotonda, che ha creduto nel progetto sostenendolo attraverso Sentieri del Benessere: senza questo supporto non sarebbe stato possibile realizzare una manifestazione di tale portata». Di Sanzo ha evidenziato anche il valore internazionale raggiunto dalla Nerulum Cup. «Ospitare le rappresentative di Italia, Kosovo, Spagna e Gran Bretagna è motivo di grande orgoglio. Ancora più importante è stato l'apprezzamento espresso dal presidente di ParaVolley Europe, Branko Mihorko, che ha manifestato interesse affinché la Nerulum Cup possa entrare nel circuito degli eventi ufficiali europei. Sarebbe un riconoscimento di grande prestigio per Rotonda e per l'intero territorio». La Food Wellness Week ha coinvolto numerose discipline sportive e attività all'aria aperta. «Abbiamo coinvolto associazioni sportive, Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, operatori e volontari, proponendo escursioni, river walking, bike freestyle, calcio, sci, danza e molte altre attività. Ogni iniziativa è stata accompagnata da colazioni e merende salutari per diffondere una cultura del benessere». «Rotonda ha dimostrato ancora una volta di possedere tutte le caratteristiche per ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale. Il Pollino, lo sport, le eccellenze enogastronomiche e la qualità dell'accoglienza rappresentano un patrimonio sul quale continuare a investire». Il presidente ha infine ringraziato Comune di Rotonda, Regione Basilicata, Parco Nazionale del Pollino, Pro Loco Rotonda Eventi APS, associazioni sportive, Guide Ufficiali del Parco, volontari, operatori e tutti gli atleti che hanno contribuito al successo dell'iniziativa. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle Politiche sociali, Maria Giulia De Cristofaro. «Per chi opera quotidianamente nel sociale, la parola "inclusione" rappresenta una sfida continua. La Nerulum Cup ha dimostrato che questa sfida può essere vinta attraverso lo sport. Vedere atleti normodotati e atleti con disabilità condividere il campo, gli obiettivi e lo spirito di squadra significa superare ogni barriera e trasformare la diversità in una ricchezza». Anche l'assessore allo Sport, Vanessa Cerbino, ha evidenziato il valore della manifestazione. «La Food Wellness Week ha dimostrato quanto lo sport, la salute e la cura di sé possano diventare strumenti di coesione e promozione del territorio. In questa intensa settimana abbiamo visto una comunità viva e dinamica grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali. Il messaggio più profondo dell'evento resta il valore sociale dello sport come veicolo di inclusione e abbattimento di ogni barriera».





Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 3/08/2026 - Jonio, mare, rotte, trame nella quarta edizione del TEDxPolicoro

Sabato 25 luglio la corte del Castello baronale di Policoro ha ospitato la quarta edizione del TEDxPolicoro, dal titolo Jonio: mare, rotte, trame.



Dopo Vertigine (2023), Uragano (2024) e Ridisegnare il possibile (2025), questanno il format ha scelto per la...-->continua 3/08/2026 - Nero su Bianco  Darsi a stabile lavoro

Darsi a stabile lavoro di Marco Di Pierro (edizioni Edigrafema) nasce da una ricostruzione archivistica della storia della colonia confinaria dellagro di Pisticci in epoca fascista.

Nel 1926 il regime fascista istituì il «confino di polizia», larma sil...-->continua 3/08/2026 - Rotonda Food Wellness Week e Nerulum Cup: numeri da record



Si chiude con un bilancio molto positivo l'edizione 2026 della Rotonda Food Wellness Week, la settimana dedicata allo sport, al benessere e alla promozione del territorio che, per sette giorni, ha animato il borgo del Pollino con un ricco calendario di in...-->continua 3/08/2026 - Matera Festival-Museo in Sinfonia, Mellone porta in scena In fin dei conti"

Un racconto fatto di parole, musica e memoria, dove la poesia si intreccia con le note per dare vita a un viaggio intimo e universale. Mercoledì 5 agosto, alle 20.30, l'Ex Ospedale San Rocco di Matera ospiterà "In fin dei conti. Cronache di una messinscena", n...-->continua E NEWS