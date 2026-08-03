Un racconto fatto di parole, musica e memoria, dove la poesia si intreccia con le note per dare vita a un viaggio intimo e universale. Mercoledì 5 agosto, alle 20.30, l'Ex Ospedale San Rocco di Matera ospiterà "In fin dei conti. Cronache di una messinscena", nuovo appuntamento del Matera Festival  Museo in Sinfonia, la rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l'Orchestra ICO Magna Grecia.



Protagonista della serata sarà Angelo Mellone, scrittore, autore televisivo e direttore della Direzione Intrattenimento Day Time della Rai, che porterà in scena un reading musicale ispirato all'omonimo libro pubblicato da Carta Canta Editore. Sul palco, oltre a dare voce ai suoi testi, Mellone si esibirà anche al pianoforte, accompagnato da un sestetto di musicisti composto da Salvatore Russo alle chitarre e agli arrangiamenti, Francesco Longo alla fisarmonica, Giuseppe Fornaro al clarinetto e al sax, Pierluigi Balducci al basso elettrico e Pasquale Angelini alla batteria.



Lo spettacolo prende forma dalle pagine del volume, una raccolta di poesie nella quale Mellone riunisce quelle che definisce le proprie "ossessioni": l'Italia, il Sud, le radici, la sua Taranto, gli antenati, i figli, la provincia, la memoria collettiva, la nostalgia delle origini e l'amore. Temi che si intrecciano in un racconto intimo e universale, capace di trasformare esperienze personali in una riflessione condivisa sull'identità, sul tempo e sull'appartenenza.



Parole e musica si fondono in una narrazione dal forte impatto emotivo, nella quale ogni brano accompagna i versi e ogni pagina trova una nuova dimensione sonora. Il risultato è una messinscena che alterna poesia, musica e riflessioni, coinvolgendo il pubblico in un percorso fatto di ricordi, emozioni e immagini in cui ciascuno può riconoscere una parte di sé.



Con "In fin dei conti. Cronache di una messinscena", il Matera Festival  Museo in Sinfonia amplia il proprio dialogo con le arti performative, affiancando alla musica un linguaggio narrativo capace di trasformare il palcoscenico in uno spazio di incontro tra letteratura, teatro e suono. Un appuntamento che conferma la vocazione della rassegna a esplorare forme espressive differenti, mantenendo al centro la qualità artistica e la capacità di parlare al pubblico attraverso linguaggi contemporanei.



La IX edizione del Matera Festival  Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con lOrchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera - Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia DAria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio.