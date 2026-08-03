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|Matera Festival-Museo in Sinfonia, Mellone porta in scena In fin dei conti"
3/08/2026
|Un racconto fatto di parole, musica e memoria, dove la poesia si intreccia con le note per dare vita a un viaggio intimo e universale. Mercoledì 5 agosto, alle 20.30, l'Ex Ospedale San Rocco di Matera ospiterà "In fin dei conti. Cronache di una messinscena", nuovo appuntamento del Matera Festival Museo in Sinfonia, la rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l'Orchestra ICO Magna Grecia.
Protagonista della serata sarà Angelo Mellone, scrittore, autore televisivo e direttore della Direzione Intrattenimento Day Time della Rai, che porterà in scena un reading musicale ispirato all'omonimo libro pubblicato da Carta Canta Editore. Sul palco, oltre a dare voce ai suoi testi, Mellone si esibirà anche al pianoforte, accompagnato da un sestetto di musicisti composto da Salvatore Russo alle chitarre e agli arrangiamenti, Francesco Longo alla fisarmonica, Giuseppe Fornaro al clarinetto e al sax, Pierluigi Balducci al basso elettrico e Pasquale Angelini alla batteria.
Lo spettacolo prende forma dalle pagine del volume, una raccolta di poesie nella quale Mellone riunisce quelle che definisce le proprie "ossessioni": l'Italia, il Sud, le radici, la sua Taranto, gli antenati, i figli, la provincia, la memoria collettiva, la nostalgia delle origini e l'amore. Temi che si intrecciano in un racconto intimo e universale, capace di trasformare esperienze personali in una riflessione condivisa sull'identità, sul tempo e sull'appartenenza.
Parole e musica si fondono in una narrazione dal forte impatto emotivo, nella quale ogni brano accompagna i versi e ogni pagina trova una nuova dimensione sonora. Il risultato è una messinscena che alterna poesia, musica e riflessioni, coinvolgendo il pubblico in un percorso fatto di ricordi, emozioni e immagini in cui ciascuno può riconoscere una parte di sé.
Con "In fin dei conti. Cronache di una messinscena", il Matera Festival Museo in Sinfonia amplia il proprio dialogo con le arti performative, affiancando alla musica un linguaggio narrativo capace di trasformare il palcoscenico in uno spazio di incontro tra letteratura, teatro e suono. Un appuntamento che conferma la vocazione della rassegna a esplorare forme espressive differenti, mantenendo al centro la qualità artistica e la capacità di parlare al pubblico attraverso linguaggi contemporanei.
La IX edizione del Matera Festival Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con lOrchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera - Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia DAria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio.
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