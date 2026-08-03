Martedì 11 agosto alle 20,30 al Giardino Rondinelli si terrà la prima edizione del Festival della Letteratura Lucana. La terra di Francesco Lomonaco apre le sue porte alle scrittrici e agli scrittori della Basilicata.



Levento è organizzato dalla Pro Loco di Montalbano Jonico, con il patrocinio del comune di Montalbano Jonico, assessorato alla cultura, e la collaborazione del Caffè Letterario e Filosofico di Montalbano Jonico. Durante la serata ci sarà un omaggio a Mario Trufelli, Isabella Morra, Camilla Ravera, Prospero Rondinelli. Lintrattenimento musicale sarà curato da Angelo Loglisci.



Nel Festival verranno presentate alcune opere proposte dalle case editrici, si alterneranno autrici e autori della regione che leggeranno le poesie o brani delle loro composizioni e ci saranno degli intermezzi musicali curati da Angelo Loglisci.



A dirigere levento è il professore Antonio Maurizio Cirigliano, autore di diverse opere, giornalista, fondatore del Caffè Letterario di Mantova e del Caffè Letterario e Filosofico di Montalbano Jonico.



Ecco le scrittrici e gli scrittori che parteciperanno alla prima edizione del Festival della Letteratura Lucana: Anna Giammetta, Anita Pitrelli, Maddalena Giordano, Salvatore Calciano, Nunzia Culiersi, Angela Sassone, Anna Lucia Stoia, Rosa Dello Russo, Antonia Cirigliano, Riccardo Giorgi, Mario Demitolo, Rocco Tauro, Andrea Tuzio, Vincenzo Maida, Mara Moretti, Edvige Cuccarese. Interverrà anche Gabriella Lanzilotta, direttrice editoriale della casa editrice Altrimedia,



La prima edizione terminerà con un rinfresco. In caso di maltempo levento si terrà al Mojo Museum.