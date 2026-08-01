A Carbone la Sagra della Farina di Carosella Lucana 1/08/2026 Il 9 agosto il borgo di Carbone ospiterà l'VIII edizione della Sagra della Farina di Carosella Lucana, un appuntamento dedicato alla valorizzazione di una delle eccellenze agroalimentari della Basilicata, simbolo di identità, tradizione e sviluppo del territorio.

Promossa dalla Pro Loco di Carbone, la manifestazione rappresenta un'importante occasione per far conoscere le caratteristiche della Farina di Carosella Lucana, ottenuta esclusivamente dalla lavorazione del Materiale Eterogeneo Biologico (MEB) di frumento tenero della specie Triticum aestivum. Il MEB "Carosella Lucana", recentemente riconosciuto dal CREA, è affidato all'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ALSIA), che ne cura la certificazione del materiale di propagazione e la distribuzione ai produttori autorizzati alla coltivazione.

La Farina di Carosella Lucana si distingue per il suo colore bianchissimo, la consistenza vellutata e il delicato sapore dolciastro. Grazie al basso contenuto di proteine e glutine, è particolarmente indicata per lavorazioni brevi e per la produzione di specialità della tradizione, come taralli, biscotti e altri prodotti da forno.

Riconosciuta tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Basilicata e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Farina di Carosella Lucana è oggi protagonista di un importante percorso di valorizzazione. Su iniziativa di produttori, molini e trasformatori lucani, con il supporto tecnico e scientifico di ALSIA, è stato infatti avviato l'iter per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP), ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2024.

Attualmente la coltivazione della Carosella Lucana interessa oltre 200 ettari distribuiti sull'intero territorio regionale. La filiera produttiva, composta da agricoltori, mugnai e trasformatori, è concentrata prevalentemente nell'area del Pollino e rappresenta un esempio concreto di cooperazione finalizzata alla tutela della biodiversità agricola e alla promozione delle produzioni locali.

La manifestazione prenderà il via alle ore 18:00 con l'apertura ufficiale, un'area dedicata ai più piccoli con giochi e gonfiabili e un aperitivo con birra artigianale Honey Monkey e biscotti salati realizzati con Farina di Carosella Lucana. A seguire si terranno i saluti istituzionali e il convegno dal titolo "La Carosella Lucana come opportunità di sviluppo del territorio lucano", alla presenza delle autorità regionali, provinciali e locali, dei rappresentanti di ALSIA e degli operatori della filiera della Carosella Lucana. Sarà un momento di confronto dedicato alle prospettive di valorizzazione di questa eccellenza lucana e al percorso di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Alle ore 20:00 sarà possibile degustare un menù interamente dedicato alle specialità locali con raskatielli al sugo con salsiccia al coriandolo di Carbone, focacce e dolci della tradizione, preparati esclusivamente con Farina di Carosella Lucana.

Alle ore 22:00 la serata proseguirà con il concerto dei Cipurrid, che porteranno sul palco ritmi e sonorità della tradizione popolare del Sud Italia.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Carbone con il patrocinio e la collaborazione di Regione Basilicata, ALSIA  Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, Comune di Carbone, UNPLI Basilicata APS, Pro Loco Basilicata APS, Comunità del Cibo e della Biodiversità Alimentare dell'Area Sud della Basilicata Pollino-Lagonegrese, Consorzio di Tutela della Carosella Lucana, Mulino Cantisani e San Benedetto.

La Sagra della Farina di Carosella Lucana si conferma un appuntamento capace di coniugare cultura, ricerca, agricoltura, gastronomia e spettacolo, promuovendo una risorsa agricola identitaria che guarda al futuro attraverso la tutela della biodiversità, la qualità delle produzioni e il rafforzamento della filiera regionale.

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