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|Pollino Classica: a San Severino Lucano inaugurata la seconda edizione
1/08/2026
|Venerdì 31 Luglio, in serata, presso il Centro Visite di San Severino Lucano, si è ufficialmente aperta, la seconda edizione di Pollino Classica, la rassegna di musica classica che porta grandi interpreti nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. E stata confermata anche per questo anno, la direzione artistica del Maestro Giuseppe Germano, chitarrista classico, concertista e docente di chitarra. Grazie al patrocinio del Comune di S. Severino Lucano, in collaborazione con la Regione Basilicata e lassociazione Artesonora, la cultura musicale continua ad essere presente nel piccolo borgo, con artisti eccellenti di grande prestigio. Il primo appuntamento della Pollino Classica è stato un concerto tutto al femminile con protagoniste il mezzosoprano vicentino Miriam Callegaro e la chitarrista veronese Carla Tessari, che insieme compongono il Duo Volver. Il nome scelto, indica levoluzione della loro carriera con un modo di proporsi al pubblico, versatile ma allo stesso tempo rispettoso del rigore stilistico. Il Duo Volver, ha proposto un viaggio musicale dal tango, eseguendo tre brani, alla canzone popolare sudamericana e colta, da Buenos Aires al Brasile, accompagnando i presenti tra memoria ed emozione con il particolare connubio tra voce e chitarra. Ricordiamo che Carla Tessari, è da sempre interessata al repertorio per gruppi di chitarre ed ha fondato numerose formazioni tra cui lEchos Guitar Ensamble, e il Sevilla Guitar Quartet, con le quali ha svolto attività discografica e concertistica, che oggi continua con il trio Estampas. Presidente dellAssociazione ConSonArte è anche direttrice artistica di seguitissime rassegne concertistiche tra cui la rassegna chitarristica I Luoghi suggestivi della chitarra e il festival Musica è speranza, importante rassegna di musica da camera nei luoghi darte della Valpolicella. Miriam Callegaro, invece è mezzosoprano ed ha iniziato lo studio del canto con il Maestro Christian Hilz e ha successivamente concluso il biennio di Canto Rinascimentale e Barocco con lode presso il Conservatorio A.Pedrollo di Vicenza sotto la guida dei Maestri Gemma Bertagnolli e Marco Scavazza. Ha conseguito in precedenza il diploma in violino presso il Conservatorio C. Pollini di Padova sotto la guida del Maestro Giacobbe Stevanato. Ha cantato come solista in Festival di musica antica in Italia ed allestero in note sale da concerto. Al termine della serata le due artiste hanno concluso con un bis, eseguendo una ninna nanna, vista lora tarda. Un modo gentile per augurare la buonanotte a tutte le persone che hanno riempito la sala, e che hanno assistito allevento. Considerato il successo del primo appuntamento, i sanseverinesi ed i turisti presenti in paese, attendono con piacere le date dei prossimi concerti.
Rosanna Viceconti
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