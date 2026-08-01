Montescaglioso: Angelo Ditaranto sarà lAuriga del Carro Trionfale 1/08/2026 Al termine di unaccesa e avvincente gara a colpi di rilanci svoltasi nella serata del 31 luglio in Piazza Roma, Angelo Ditaranto si è aggiudicato lambitissimo ruolo di Auriga del Carro Trionfale per ledizione 2026 della Festa di San Rocco, offrendo la cifra di 28.200 euro avvicinandosi a quella record dellanno scorso



Questa mattina alle ore 8 il lancio di diane ha risvegliato la città per linizio del mese di agosto, dedicato allamato patrono, in attesa dellormai imminente 20 agosto.

Per Ditaranto si tratta della terza volta alla guida del Carro Trionfale di San Rocco, un risultato che conferma il suo forte legame con una delle tradizioni più importanti e sentite della comunità montese.

Lasta di questanno ha inoltre segnato un momento storico per la manifestazione: per la prima volta nella storia della contesa per il ruolo di Auriga, una donna ha partecipato alla gara per conquistare lambito incarico. Benedetta Clemente è stata infatti protagonista di una sfida emozionante, arrivando fino al confronto finale con Ditaranto e rendendo ledizione 2026 una pagina significativa nella storia della festa.

La gara ha visto inizialmente protagonisti anche Gianfranco Andriulli e Benedetta Clemente, per poi accendersi in un serrato testa a testa finale tra questultima e Ditaranto, conclusosi con la vittoria dellattuale Auriga tra gli applausi e lentusiasmo della folla presente in Piazza Roma.

Sarà dunque Angelo Ditaranto a condurre il maestoso Carro Trionfale durante la solenne processione del 20 agosto, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti in onore di San Rocco.



Per quanto riguarda lasta per lo Stendardo di San Rocco, ad aggiudicarsi lambito incarico è stato Federico Greco, con unofferta di 700 euro. Il vincitore avrà il compito di guidare la cavalcata dei cavalieri che precederà il Carro Trionfale durante la sfilata principale del 20 agosto, accompagnando uno dei momenti più suggestivi della tradizione montese.



La serata del 31 luglio ha aperto il ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini, fedeli e visitatori per tutto il mese di agosto, tra celebrazioni religiose, momenti di preghiera, iniziative culturali e occasioni di incontro nel segno della tradizione.

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 19:00 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Rocco. Al termine della funzione, alle ore 19:30, la statua di San Rocco destinata al Carro Trionfale è stata accompagnata in processione fino alla Parrocchia Santa Lucia, con laccompagnamento musicale del Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso AGML.

Alle ore 21:00, in Piazza Convento dei Padri Cappuccini, si è svolta la tradizionale Benedizione del Carro Trionfale, momento simbolico che apre ufficialmente il percorso verso la grande festa patronale.

Successivamente, alle ore 21:30 in Piazza Roma, si è tenuta la storica asta pubblica per laggiudicazione del traino del Carro Trionfale e dello Stendardo di San Rocco. Un appuntamento profondamente legato alla devozione popolare, durante il quale i partecipanti si contendono lonore di ricoprire ruoli di grande prestigio nella processione del 20 agosto.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà proprio il 20 agosto, giornata dedicata al Santo Patrono, quando Montescaglioso vivrà uno degli appuntamenti più importanti dellanno.

Le celebrazioni prenderanno il via nelle prime ore del mattino con il tradizionale omaggio al Monumento ai Caduti da parte del Sindaco, delle autorità civili e militari e del Comitato Feste Patronali, seguito dalla Solenne Santa Messa nella Chiesa Madre.

Intorno alle ore 11:00 partirà la storica processione mattutina di San Rocco. La statua del Santo, portata a spalla dai latori, attraverserà il centro storico e le principali vie cittadine in un lungo percorso di fede e partecipazione.

Durante il cammino si rinnoverà lantica tradizione delle offerte dei fedeli, che depongono banconote sulla base della statua come segno di devozione, ringraziamento e affidamento al Santo.

Ad accompagnare la processione saranno le marce del Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso, mentre i fuochi pirotecnici scandiranno i momenti più significativi del percorso. Intorno alle ore 15:00 la statua farà rientro nella Chiesa Madre.

La sera del 20 agosto sarà invece dedicata alla solenne processione del Carro Trionfale di San Rocco, autentico simbolo della festa montese e una delle tradizioni popolari e religiose più conosciute della Basilicata.

Trainato dai cavalli e accompagnato dallo Stendardo di San Rocco, il maestoso Carro attraverserà le vie della città tra due ali di folla, in unatmosfera di grande partecipazione popolare. Migliaia di fedeli e visitatori assisteranno al suo passaggio, rinnovando una devozione che affonda le proprie radici nella storia e nellidentita della comunità.

Anche questanno Montescaglioso si prepara a vivere settimane di intensa spiritualità, tradizione e condivisione. I festeggiamenti in onore di San Rocco rappresentano un patrimonio di fede e cultura capace di unire intere generazioni e di richiamare nella città fedeli, visitatori e tanti montesi che fanno ritorno per rendere omaggio al proprio Patrono.





Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 1/08/2026 - A Carbone la Sagra della Farina di Carosella Lucana

Il 9 agosto il borgo di Carbone ospiterà l'VIII edizione della Sagra della Farina di Carosella Lucana, un appuntamento dedicato alla valorizzazione di una delle eccellenze agroalimentari della Basilicata, simbolo di identità, tradizione e sviluppo del territorio.

Promoss...-->continua 1/08/2026 - Successo a Castelluccio Inferiore per l'ottava edizione del Premio Radici

Si è conclusa con un favorevole riscontro di pubblico lottava edizione del Premio Radici, prestigioso riconoscimento dedicato alla saggistica e alla narrativa conferito nel contesto della manifestazione culturale "Memorie Migrate", tenutasi a Castelluccio Inf...-->continua 1/08/2026 - A Rivello torna Polifoníe Music festival

Torna Polifoníe Music festival, uno dei principali eventi musicali dell'estate lucana. Tre giorni di musica dal vivo nel borgo lucano di Rivello (PZ), line-up con ospiti nazionali e internazionali, interpreti di una scena artistica ricercata, giovane ed emerge...-->continua 1/08/2026 - Pollino Classica: a San Severino Lucano inaugurata la seconda edizione

Venerdì 31 Luglio, in serata, presso il Centro Visite di San Severino Lucano, si è ufficialmente aperta, la seconda edizione di Pollino Classica, la rassegna di musica classica che porta grandi interpreti nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. E stata con...-->continua E NEWS