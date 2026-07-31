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Irsina: al via la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029

31/07/2026

Irsina guarda al futuro puntando sul suo straordinario patrimonio storico e culturale. Il Sindaco Giuseppe Candela ha annunciato ufficialmente lavvio del percorso che porterà il comune della collina materana a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura per lanno 2029.

Lannuncio arriva in un momento di grande visibilità per la città, raccontata proprio in questi giorni da uno splendido e approfondito servizio curato dal giornalista Luigi di Lauro per la TGR Basilicata. Le telecamere della Rai hanno attraversato il centro storico, offrendo ai telespettatori un viaggio emozionante tra i vicoli e le meraviglie architettoniche che rendono Irsina una gemma unica nel panorama lucano e nazionale.

«La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 non è solo un progetto ambizioso, ma una scelta di visione e sviluppo per la nostra comunità e per lintera Basilicata», ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Candela. «Irsina possiede una stratificazione culturale, artistica e monumentale unica. Dalla bellezza senza tempo della SantEufemia alla sapienza idraulica dei nostri bottini, passando per la maestosità della Concattedrale, i nostri paesaggi, abbiamo un patrimonio che merita di essere valorizzato e conosciuto a livello internazionale. Questo percorso sarà un cantiere aperto di idee, che si innesta su una traiettoria di valorizzazione alla quale lavoriamo ormai da anni. Vogliamo che coinvolga cittadini, associazioni e istituzioni in uno scambio reciproco di idee e progettualità capace di coltivare quel senso di comunità che vogliamo ci contraddistingua. E che crediamo possa portarci fino alle fasi più avanzate di questo percorso».

Con il lancio della candidatura per il 2029, Irsina si appresta a strutturare un dossier ricco di progetti di innovazione culturale, inclusione e rigenerazione urbana, forte dell'eredità e dellesperienza lasciata dalla vicina Matera 2019 e della propria vocazione all'accoglienza.



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